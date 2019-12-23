İpleri pazara çıkıyor! Kadın hakları derler ama saygı duymazlar

CHP'de evli olmasına rağmen yasak aşk yaşaması ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yeniden başkan adayı gösterilmek istenmesi partide büyük bir tartışmaya neden oldu.

Narin’in eşi Elif Narin, yaptığı açıklamada, eşinin gayri meşru ilişkisinin Genel Merkez ve parti kurulları tarafından bilindiğini, resmi protokollere Ali Narin’in sevgilisiyle katıldığını söyledi. Bu durumun kadınlık gururunu incittiğini belirten Elif Narin, “Kadınlara bir sürü haklar veren Atatürk’ün partisinde bunların yaşanıyor olması beni çok üzüyor. CHP’de resmen bir kadına şiddet yaşanıyor. Partinin önde gelenlerinin durumumdan haberi var ama hepsi görmezden geliyor” dedi.

Eşinin geçen ekim ayında boşanma davası açtığını ancak halen resmi olarak evli olduklarını belirten Narin, “Sosyal medya profillerine bile birlikte oldukları fotoğrafları koymuşlar. Evlilik dışı çocukları var. Canan Kaftancıoğlu’nun bir kadın olarak eşimi koruması ve yeniden başkan adayı yapmasına anlam veremiyorum” diye konuştu. Ali Narin’in eşi Elif Narin yasak aşk skandalı ve CHP tarafından nasıl görmezden gelindiğini Akşam’a anlattı: “Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ekim ayında Anadolu Adliyesi’nde bana boşanma davası açtı. Partili bir kadınla ilişkisinden bir çocuğu olmuştu. Bu ilişki ilçe merkezinde örgüt üyelerinin gözleri önünde yaşandı. Ali Bey parti ve Kadıköy Belediyesi’nin resmi törenlerine eş protokolünde sevgilisi Defne K. ile katılıyordu. Protokolde genel başkan yardımcıları, PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanı ve önde gelen isimler evli olduğunu bile bile eşimin sevgilisi ile kol kola yürüyor.”

GÖRÜNTÜLER RENCİDE EDİYOR



“Tüm ülkede herkes kadına yapılan şiddeti tartışıyor. Şiddet illa kuvvet kullanılarak yapılmaz. Bu iki kişinin yaptıkları da kadına şiddettir. Ben bu görüntülerden rencide oluyorum. Resmi olarak biz boşanmadık. Davamız sürüyor. Bu yaşanan utanç verici süreci, CHP Kadıköy örgütünün tamamı biliyor. Yaşadığım gurur kırıcı durumu İl Başkanlığı ve Genel Merkez’e bildirdim. Her gün kadın haklarından bahsediyorlar ancak benim durumumda üç maymunu oynadılar. Bu yaşananlara “Özel Hayat” deniliyor. Özel hayat iki bekâr, yetişkin insanın yaşadığı şeylerdir. Bir ilçe başkanının evlilik dışı bir çocuk sahibi olduğu kadınla protokollere katılması değildir.”



SEVGİLİYİ BELEDİYEDE İŞE ALDILAR



Elif Narin, “10 yılık evliliğimiz vardı. Yapılanlar bununla da sınırlı değil. Eski Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun görev süresi bitmeden Defne K. belediyede işe sokuldu. O işe sokulurken ben de işten çıkarılıp emekli edildim. CHP’de kadın siyasetçilere sesleniyorum. Buna sessiz kalmak olayı meşrulaştırmaktır” dedi.



(Akşam Gazetesi)