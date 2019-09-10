iPhone 11'in fiyatı nedir, özellikleri nelerdir? İphone 11 ne zaman çıkacak?

Apple, bugün düzenleyeceği etkinlikle birlikte iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 modellerini tanıtımını gerçekleştirecek. Aylardır merakla beklenen İphone 11 için geri sayım son buluyor. Merakla beklenen İphone 11 fiyatı nedir, özellikleri nelerdir? İphone 11 ne zaman çıkacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Apple'ın bugün düzenleyeceği basın lansmanından kısa süre önce iPhone 11 hakkında önemli detaylar öğrenildi. 3 model şeklinde çıkacağı ifade edilen iPhone 11'in modellerinin isimleri de daha önce haberlerde çıkanlara göre farklılık gösterebilir. iPhone 11 ile ilgili olarak bugün açıklanan özellikler haberimizde yer alacak.

iPhone'ların isimleri iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 olarak geçse de, ABD basınında farklı isimler yer aldı. ABD basınında yer alan haberlere göre telefonlar iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ismiyle tanıtılabilir.

İPHONE 11 FİYATI NEDİR?

Üç modelde de A13 çipi yer alacak. Modellerin fiyatları sırası ile 749, 999, 1099 dolar olacağı söyleniyor. 6.1 inçlik iPhone 11 LCD ekrana ev sahipliği yaparken 5.8 inçlik iPhone 11 Pro ve 6.5 inçlik iPhone 11 Pro Max OLED ekrana ev sahipliği yapacak.

İPHONE 11'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

9to5Mac'te yer alan haberlere göre iPhone 11 ve iPhone 11 Max'ta üç ana kamera yer alacak. Yeni iPhone XR'da ise çift kamera bulunacak. iPhone 11 ve büyük kardeşi iPhone 11 Max'ta yine OLED ekran olması beklenirken, iPhone XR 2019'da ise LCD ekran bulunacak.