İP’ten istifa edip, AK Parti'ye geçti
Kayseri'nin İncesu ilçesinin İYİ Partili Başkanı Mustafa İlmek, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
İlmek'in katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenlendi. 31 Mart yerel seçimlerinde İncesu Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan İlmek, “Siyaset hayatıma AK Parti'de, Başkanımız Erdoğan liderliğinde devam etme kararı aldım” dedi.
DOĞRU OLANI SEÇTİM
Meclis üyeleriyle beraber AK Parti'ye geçtiğini vurgulayan İlmek, kararı tek başına almadığını, beraber yürüdüğü yol arkadaşlarıyla istişare ettiğini söyledi. İlmek bir habercinin sorusu üzerine, İncesu halkı için de doğru olan seçimi yaptığına inandığını dile getirdi.
17 ARTI SIFIR OLDU
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ilçe açısında önemli bir karar alındığını söyledi. Çopuroğlu, “İlmek başkanımızla birliktelikle daha çok güçleneceğimiz kanaati hem bizde hem de kendisinde oluştu. Bundan önce 16 artı 1'dik, bundan sonra 17 artı sıfır olarak devam etmeyi bu birlikteliğin artarak devam etmesini Allah'tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.
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