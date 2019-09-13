İP’ten CHP’ye siyah çelenk

İP Manisa Akhisar Teşkilatı, CHP’li Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığını öne sürerek, belediye binası önünde eylem yaptı. İP Manisa İl Başkanlığı, Dutlulu’nun, iki parti arasındaki protokole rağmen belediye kadrosunda İP’lilere yer vermediğini açıkladı. Dutlulu’ya tepki gösteren parti mensupları belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İP Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Dutlulu’nun iki parti arasındaki ittifak ruhuna aykırı davrandığını savunarak, “Akhisar Belediyesi’ne üçüncü belediye başkan yardımcısının da atanması haberi üzerine aylardır emek verdiğimiz ittifakın sarsıldığını ve verilen sözlerin de tutulmadığını görüyoruz. Bu aynı zamanda siyasi etik ve dürüstlüğe de sığmaz” dedi. İP’liler daha sonra üzerinde “Adalet” yazılı siyah çelengi belediye binasına bıraktı.