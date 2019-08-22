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22 Ağustos 2019 Perşembe 15:48:08 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:04:15

İP koptu: İstifa edip MHP'ye geçtiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik yaptığı çağrının ardından, İYİ Parti'den istifa ettiklerini açıklayan Kepez İlçe Başkan Yardımcısı Özgür Avcı'nın da aralarında olduğu 20 kişiye MHP üyelik belgesi verildi.

İYİ Parti'den MHP'ye katılımlar nedeniyle MHP Kepez İlçe Başkanlığında tören düzenlendi. 

Burada konuşan MHP Kepez İlçe Başkanı Mehmet Seyyar, eski arkadaşlarını tekrar partilerinde görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Seyyar, "Arkadaşlarımızın tekrar yuvaya dönüşleri için bir araya geldik. Türk siyasetini akamete uğratmak için zaman zaman saldırılara uğruyoruz. Partimizden bazı gerekçelerle ayrılanlar, kopanlar olmuştur. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı gittikleri yerde aradıklarını bulamamışlardır. Yaşananlar üzücü, hüzünlü ve ibret vericidir. İYİ Parti Kepez İlçe Başkan Yardımcısıyken istifa ederek aramıza dönen Özgür Avcı ve diğer tüm ülküdaşlarımıza 'yuvanıza hoş geldiniz' diyorum." diye konuştu.

Özgür Avcı ise MHP'den ayrılarak İYİ Parti'de siyaset yaptığı için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yuvaya dönün" çağrısını değerlendirerek eski partisine geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Avcı, şunları söyledi:

"Yaptığım hatanın farkına vardım. İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK'nın siyasal uzantısı HDP ile gayri resmi birlikteliği artık dayanılmayacak bir hal almıştı. Bilge liderimizin çağrısına uyarak evime, ocağıma, yuvama geri döndüm. Benim gibi hataya düşen bütün dava arkadaşlarımı da bu hatadan dönmeye davet ediyorum." 

Konuşmaların ardında İYİ Parti üyeliğinden istifa ederek MHP'ye katılan 19 kişi ile Avcı'ya MHP üyelik belgeleri verildi.



AA

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