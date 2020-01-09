Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.
Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(AA)
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