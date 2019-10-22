  • Bist 100
    97324
  • Dolar
    5,8644
  • Euro
    6,5406
  • Altın
    279,8720
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
INTERPOL'ün 2021'deki Genel Kurul Toplantısı Türkiye'de yapılacak INTERPOL'ün 2021'deki Genel Kurul Toplantısı Türkiye'de yapılacak
Küresel ısınma El Nino'ları güçlendiriyor Küresel ısınma El Nino'ları güçlendiriyor
'Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz' 'Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz'
MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu MHP'li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı
FETÖ firarisi Ergenekon savcısı yakalandı FETÖ firarisi Ergenekon savcısı yakalandı
'Formanın hakkını verin' 'Formanın hakkını verin'
Artık 100’müz gülsün! Galatasaray-Real Madrid muhtemel 11’ler Artık 100’müz gülsün! Galatasaray-Real Madrid muhtemel 11’ler
Joker merdivenlerine fotoğrafçı akını Joker merdivenlerine fotoğrafçı akını
"Harry'den ayrılmamı istediler" "Harry'den ayrılmamı istediler"
Yemek yedikçe sarhoş oluyor Yemek yedikçe sarhoş oluyor
Emre’siz olmuyor Emre’siz olmuyor
Daha fazla doğum yapamayacak Daha fazla doğum yapamayacak
Karanlık mod batarya dostu Karanlık mod batarya dostu
Başbakandan özür göstericilerden temizlik Başbakandan özür göstericilerden temizlik
105 milyonluk ödeme 105 milyonluk ödeme
Serbest kaldı, evini de yaktı Serbest kaldı, evini de yaktı
Yeni dönem başladı Yeni dönem başladı
CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler
Taş gibi telefonlar Taş gibi telefonlar
Sınır tanımayan fotoğraf makinesi Sınır tanımayan fotoğraf makinesi
Instagram'da grup takipçi dönemi Instagram'da grup takipçi dönemi
"Tüm Batılı ülkeler teröristlerin yanında" "Tüm Batılı ülkeler teröristlerin yanında"
Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi Macron, Putin'le yaptığı görüşmede 120 saatlik sürenin uzatılmasını istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 01:06:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 01:07:32

INTERPOL'ün 2021'deki Genel Kurul Toplantısı Türkiye'de yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, 2021 yılında düzenlenecek olan INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamada, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün 88. Genel Kurul Toplantısı'nın 15-18 Ekim arasında Şili'nin başkenti Santiago'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Genel Kurul'da yapılan İcra Komitesi seçimlerinde Avrupa Kıtası Başkan Yardımcılığına Çek Cumhuriyeti'nin adayı Emniyet Teşkilatı Uluslararası Polis İşbirliği Direktörü Serka Havrankova, Asya Kıtası Üyeliğine Ürdün Adli Güvenlik Birimi Kamu Güvenliği Direktörü Khaled Jameel Al Matareyeen, Amerika Kıtası Üyeliğine ise Şili Emniyet Genel Müdürü Hector Espinoza Valanzuela'nın seçildiği belirtilen açıklamada, mevcut Genel Sekreter Jurgen Stock'un (Almanya) 5 yıllığına yeniden göreve seçildiği ve 2024 yılına kadar görevde kalacağı kaydedildi.

Ayrıca INTERPOL teşkilatına üye olmak isteyen Kosova'nın ise Genel Kurul esnasında adaylıktan çekildiği ifade edildi.

2021'DEKİ GENEL KURUL TOPLANTISI TÜRKİYE'DE

Açıklamada, Türkiye'nin INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği adaylığına ilişkin oylama yapıldığı belirtilerek, "Güney Kıbrıs'ın tüm çabalarına rağmen ülkemiz 7 ret, 108 kabul oyu alarak, 2021'de düzenlenecek dünyanın en büyük uluslararası kuruluşu INTERPOL'ün 90. Genel Kurul Toplantısı'na ev sahipliği yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ