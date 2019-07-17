Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu

  • Bist 100
    99810.5
  • Dolar
    5,6955
  • Euro
    6,3919
  • Altın
    258,3660
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Göztepe'de Muritala bilmecesi Göztepe'de Muritala bilmecesi
Ankara'da kaçak içki operasyonu Ankara'da kaçak içki operasyonu
Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu Trabzon kırsalında terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
Güvenlik Uzmanı Alabarda: "Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak" Güvenlik Uzmanı Alabarda: "Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı THY'nin 'Rüya uçağı' ilk yurt dışı uçuşunu Bali'ye yaptı
Adalet Bakanı Gül: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak Adalet Bakanı Gül: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Kayserispor Başkanı Bedir'den "Deniz Türüç" açıklaması: F.Bahçe ve G.Saray Başkanlarıyla görüştük Kayserispor Başkanı Bedir'den "Deniz Türüç" açıklaması: F.Bahçe ve G.Saray Başkanlarıyla görüştük
Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz Ticaret Bakanı Pekcan: Esnafımızın rekabetçi olabilmesi için çalışıyoruz
Ebelik taban puanları 2019 belli oldu mu? Ebelik başarı sıralaması açıklandı mı? Ebelik taban puanları 2019 belli oldu mu? Ebelik başarı sıralaması açıklandı mı?
Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi Türkiye'ye davet etti Yeni Malatyaspor, Tunuslu Ghaylene Chaalali’yi Türkiye'ye davet etti
Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne ilişkin açıklama Bakanlıktan 'müze giriş ücretleri'ne ilişkin açıklama
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti İtalyan yazar Andrea Camilleri hayatını kaybetti
Katalanlardan, İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı Katalanlardan, İspanya'da hükümet kurulması için 'referandum' şartı
Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede? Erbil son dakika öldürülen Türk diplomat kim? Erbil nerede?
İstanbul polisinden 'bilişim' operasyonu İstanbul polisinden 'bilişim' operasyonu
Rabia Naz için Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruluyor Rabia Naz için Meclis'te Araştırma Komisyonu kuruluyor
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
Joe Biden'dan Trump'a: Yaşımla alay ederse onu şınav çekme yarışına davet edeceğim Joe Biden'dan Trump'a: Yaşımla alay ederse onu şınav çekme yarışına davet edeceğim
Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında cezalar belli oldu Şamil Gülen ve Tavus Bin Keysan Gülen hakkında cezalar belli oldu
Musk: Neuralink bir 'beyin-makine arayüzü' üzerinde çalışıyor Musk: Neuralink bir 'beyin-makine arayüzü' üzerinde çalışıyor
Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi
Okul kantinlerinde yeni dönem: 16 Eylül'den itibaren 'Okul Gıdası' logosu olmayan ürünler satılamayacak Okul kantinlerinde yeni dönem: 16 Eylül'den itibaren 'Okul Gıdası' logosu olmayan ürünler satılamayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10:08 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18:30

Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu

Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? sorusunun yanıtı tüm herkes tarafından araştırılıyor. Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'de Facebook, Twitter ve Instagram'a giriş sorunu yaşanmaya başladı ve birçok kullanıcı bu sorunun nedenini merak ediyor . WhatsApp'ta bazı kullanıcılarda fotoğraf gönderme sorunu yaşıyor. Söz konusu sorun TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? sorusnun yanıtı milyonlarca kullanıcı tarafından heyecanla araştırılıyor. Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Söz konusu erişim sorunu TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorununa dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 

INSTAGRAM, WHATSAPP, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 
Saat 15.00 sularından itibaren Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu yaşanıyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 

AYNI SORUN YAŞANMIŞTI
3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti.
ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

INSTAGRAM NEDİR?


Instagram, basitçe bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. Sosyal medya yönüyle, insanların kayıt olabildiği, arkadaş ekleyip çıkarabildiği, mesajlaşabildiği dev bir ağdır. İlk çıkış amacı sadece fotoğraf paylaşmak olan Instagram, şu anda 500 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısıyla tamamen bir fenomene dönüşmüştür.

Bırakın sadece fotoğraf paylaşmayı, Instagram üzerinden mesaj gönderip alabilirsiniz. Bazı söylentilere göre, Instagram’daki mesajlaşmanın WhatsApp’a yaklaştığı söylenmekte. Çoğu insan, Instagram’ı Facebook’un icat ettiğini düşünse de durum öyle değil. Instagram 2010 yılında, Kevin Systrom ve  Mike Krieger tarafından geliştirildi. 2012 yılında Mark Zuckerberg’in yoğun uğraşları sonucu Facebook tarafından satın alındı. Instagram’ın kelime anlamı nedir?, gibi sorular geliyor. Instagram’ın anlamı, İngilizcedeki “Instant” ve ” Telegram” kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Eskiden kameralar, Instant yani anlık çekim olarak pazarlanırdı ve insanlar fotoğrafları birbirlerine Telegram yani türkçedeki telgraf olarak gönderirlerdi. Bundan esinlenilmiştir.

WHATSAPP NEDİR?


Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

FACEBOOK NEDİR?


Facebook, günümüzde en çok tercih edilen sosyal paylaşım sitelerinden biridir. 4 Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. İlk önce Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için kurulmuş olan Facebook zaman içinde Boston çevresinde bulunan okullara ve kısa bir süre içinde de tüm coğrafyaya yayılmıştır.

11 Eylül 2006’da açılmış olan Facebook, 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılmış istatistiklere göre dünyada en çok ziyaret edilen 2.site olarak belirlenmiştir. Siteyi en çok kullanan ve ziyaret eden ülkeler ise ABD, Mısır, Panama, Norveç, Türkiye ve Avustralya olarak değişim göstermektedir.

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Erbil'deki saldırıyla ilgili ilk açıklama
"Türkiye'nin tepkisi çok sert olacak"
Son dakika... Erbil'de restorana silahlı saldırı!
Son Dakika Haberi... Erbil'deki saldırıya ilişkin flaş açıklama
Öğrenciler tercih yaparken hangi hususlara dikkat etmeli? Eğitim uzmanı uyardı
Sinop'ta arkeologları şaşırtan iskelet
Son dakika... Hrant Dink davasında karar!
Havalimanı işgal davasında karar
Beşiktaş, 2 yıldır peşindeydi! Yıldız futbolcunun transferinde mutlu son
Son dakika... Bakanlık duyurdu: Pençe harekatında ele geçirildi
İşte Kıbrıs açıklarındaki Yavuz sondaj gemisinden ilk görüntüler
Boris'den tartışma yaratacak sözler!
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
Comolli harekete geçti F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü
Almanlar yazdı: Orduyu hazırla! Rusya bu ülkelere saldırabilir
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Öldü sanıldı, cenazesi bile yapıldı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde ...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ