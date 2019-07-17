Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu

Instagram, Whatsapp, Facebook çöktü mü? sorusnun yanıtı milyonlarca kullanıcı tarafından heyecanla araştırılıyor. Son dakika Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Söz konusu erişim sorunu TSİ 15.00 sularında başladı. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorununa dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

INSTAGRAM, WHATSAPP, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Saat 15.00 sularından itibaren Instagram, Whatsapp, Facebook erişim sorunu yaşanıyor. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor. Zira Facebook'tan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

AYNI SORUN YAŞANMIŞTI

3 sosyal medya platformu 3 Temmuz'da da benzer bir sorun yaşamış ve bir süre boyunca milyonlarca kullanıcıya hizmet verememişti.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

INSTAGRAM NEDİR?



Instagram, basitçe bir fotoğraf paylaşma uygulamasıdır. Sosyal medya yönüyle, insanların kayıt olabildiği, arkadaş ekleyip çıkarabildiği, mesajlaşabildiği dev bir ağdır. İlk çıkış amacı sadece fotoğraf paylaşmak olan Instagram, şu anda 500 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısıyla tamamen bir fenomene dönüşmüştür.

Bırakın sadece fotoğraf paylaşmayı, Instagram üzerinden mesaj gönderip alabilirsiniz. Bazı söylentilere göre, Instagram’daki mesajlaşmanın WhatsApp’a yaklaştığı söylenmekte. Çoğu insan, Instagram’ı Facebook’un icat ettiğini düşünse de durum öyle değil. Instagram 2010 yılında, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından geliştirildi. 2012 yılında Mark Zuckerberg’in yoğun uğraşları sonucu Facebook tarafından satın alındı. Instagram’ın kelime anlamı nedir?, gibi sorular geliyor. Instagram’ın anlamı, İngilizcedeki “Instant” ve ” Telegram” kelimelerinin birleşimiyle oluşur. Eskiden kameralar, Instant yani anlık çekim olarak pazarlanırdı ve insanlar fotoğrafları birbirlerine Telegram yani türkçedeki telgraf olarak gönderirlerdi. Bundan esinlenilmiştir.

WHATSAPP NEDİR?



Akıllı telefonların yaygınlaşması ile mesajlaşma uygulamaları da artmaya başladı. Bunlardan WhatsApp öyle tuttu ki şu anda geçtiğimiz yıllarda bir çok ülkede en çok indirilen iPhone ve Android uygulaması oldu. WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuş. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı.

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

FACEBOOK NEDİR?



Facebook, günümüzde en çok tercih edilen sosyal paylaşım sitelerinden biridir. 4 Şubat 2004 tarihinde Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur. İlk önce Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için kurulmuş olan Facebook zaman içinde Boston çevresinde bulunan okullara ve kısa bir süre içinde de tüm coğrafyaya yayılmıştır.

11 Eylül 2006’da açılmış olan Facebook, 31 Ağustos 2013 tarihinde yapılmış istatistiklere göre dünyada en çok ziyaret edilen 2.site olarak belirlenmiştir. Siteyi en çok kullanan ve ziyaret eden ülkeler ise ABD, Mısır, Panama, Norveç, Türkiye ve Avustralya olarak değişim göstermektedir.