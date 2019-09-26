İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı!

Mega kent İstanbul'da saat 14:00'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BİNANIN SALLANMA ANI

Yapılaşmanın en büyük sorun olduğu İstanbul'da bu deprem bu sorunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Küçük binaların arkasında yükselen dev binalardan biri 5.8 büyüklüğündeki depremde beşik gibi sallandı. Bina belki yapısından dolayı yıkılmadı ama yıkıldığında oluşacak durumu siz tahmin edin.