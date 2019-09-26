26 Eylül 2019 Perşembe 15:29:29 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:01:16
İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı!
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem anında inşaat halindeki bir binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.
Mega kent İstanbul'da saat 14:00'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
BİNANIN SALLANMA ANI
Yapılaşmanın en büyük sorun olduğu İstanbul'da bu deprem bu sorunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Küçük binaların arkasında yükselen dev binalardan biri 5.8 büyüklüğündeki depremde beşik gibi sallandı. Bina belki yapısından dolayı yıkılmadı ama yıkıldığında oluşacak durumu siz tahmin edin.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı
- Başkan Erdoğan: İstanbul'da 28 artçı deprem meydana geldi, 8 kişi hafif yaralandı
- AFAD'dan İstanbul'a takviye! 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi!
- İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı!
- Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması: Her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz