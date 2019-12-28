  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,4200
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB Oda Orkestrası üyeleri Tarsus'un kültür elçisi oldu AB Oda Orkestrası üyeleri Tarsus'un kültür elçisi oldu
Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi
Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç? Somali başkenti neresi? Somali nüfusu kaç?
İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı İstanbul Modern, 2019 yılında 360 bin ziyaretçiyi ağırladı
Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada Avrupa devleri Mert Hakan Yandaş için sırada
Somali kan gölü: onlarca ölü var Somali kan gölü: onlarca ölü var
Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi Asgari ücretin 10 yıl içindeki değişimi
Somali nerede? Somali haritada nerede? Somali nerede? Somali haritada nerede?
Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var Esra Balamir: Teşhisi konulamayan bir hastalığım var
Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi Atiba Hutchinson, bu sezon hücumda daha fazla katkı verdi
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor bu hafta neden yok?
Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi! Bakan Pakdemirli'den üreticilere yılbaşı öncesi 425 milyon liralık destek müjdesi!
Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü Son dakika: Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü
İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi İstanbul Havalimanı'nda sigarayı bırakan polisler altınla ödüllendirildi
Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi Aykut Kocaman istedi, Konyaspor Stoch için devreye girdi
Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta Üniversiteliler günde en az 5 saat WhatsApp'ta
İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş
Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı Antalya Havalimanı 35 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
2020'nin trafik cezaları belli oldu 2020'nin trafik cezaları belli oldu
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri MTV ödeme tarihleri 2020: Yeni MTV oranları 2020 ve hesaplama örnekleri
Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike Galatasaray'ı Antalyaspor maçında bekleyen tehlike
Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti Arda Turan Başakşehir'den izin aldı, Barcelona'yı da ikna etti
Sıla ve Hazer Amani evleniyor! Sıla ve Hazer Amani evleniyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:39:09 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:40:09

İnkarcı üsteğmen 'MİT tırlarının ihbarcısı' ile görüşmüş

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili davada yargılanan eski üsteğmen Köse'nin, MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu tespit edilen FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan ile görüştüğü belirlendi.

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada yargılanan eski üsteğmen Musa Köse'nin, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve saklandığı örgüt evinde yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan ile görüştüğü tespit edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce alınan ara kararlarda tanık olarak dinlenmesine karar verilen MİT tırlarının ihbarcısı olan ve 6 Mart'ta Ordu'da yakalanan FETÖ şüphelisi Mustafa İlhan'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesi dava dosyasına girdi.

Tanık Mustafa İlhan, ifadesinde 2013 yılında Hatay Dörtyol'da eski üsteğmen Musa Köse ile "mahrem imam" sıfatıyla görüştüklerini itiraf etti.

Örgüt içerisinde 7 askeri personelden sorumlu olduğunu belirten tanık İlhan, ifadesinde şunları anlattı:

"Ben FETÖ içerisinde asker kişilerden sorumlu öğretmen olarak görev yapıyordum. Musa Köse o dönem teğmen rütbesiyle Hatay Dörtyol'da görev yapıyordu. Kendisiyle 2013 yılında görüşüyorduk. Musa Köse ile dışarıda buluştuğumuzda oluyordu, evinde buluştuğumuz da oluyordu. Toplantı gün ve saatlerini, buluştuğumuzda tespit ediyorduk. Eğer belirlediğimiz tarihte görüşme yapamadığımızda ben onun evine giderek yeni bir tarih belirliyorduk. Musa Köse iş yerinde yoğun çalışıyordu. Evinde buluştuğumuzda görüşme süresi doluyordu. Kendisiyle ayda en az bir defa görüştük."

İfadesinde, FETÖ/PDY içerisinde herkesin kod isim kullandığını aktaran İlhan, ifadesini "Musa Köse, örgütte 'Yalçın' kod adını kullanıyordu. FETÖ içerisinde herkes kod adı kullanır. Bunun sebebi bize hiçbir zaman açıklanmadı. Musa ile görüşmemizde yanında başka kimse olmuyordu. Görüşmemiz birebir oluyordu. Örgüt içerisindeki askerler operasyonel hat kullanıyordu. Operasyonel hat askeri personelin kendisinden sorumlu abi ile iletişim kurması için kullanılıyordu." diye sürdürdü.

Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da görülen Şırnak'taki darbe girişimi davasında eski üsteğmen tutuklu sanık Musa Köse'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

15 Temmuz gecesi herhangi bir hazırlık yapmadığını, terör örgütünün içinde yer almadığını savunan Musa Köse, hakkındaki suçlamaları inkar ederek, örgütün mahrem askeri yapılanmasın yer almadığını, hiçbir "mahrem imam"la görüşmediğini, MİT tırları durdurulmasıyla ilgisi olmadığını iddia etmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kurulan 9 yıl hapis cezası hükmünün, sanık Musa Köse hakkında İstanbul ve Ankara'da "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ