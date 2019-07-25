İngiltere'nin Türk kökenli Başbakanı Boris Johnson'ın Osmanlı Devleti'ne ihanet eden dedesi Kemal'e HDP'li Garo Paylan sahip çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Milli Mücadele karşıtı Ali Kemal’e sahip çıkan bir paylaşımda bulundu.

İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson, Türkiye'nin de gündemine oturdu. Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış, Milli Mücadele'ye karşı çıkan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Ali Kemal ise dönemin İngiliz hayranı olup Osmanlı Devleti ve Milli Mücadele karşıtlarındandı.

OSMANLI DEVLETİ'NE İHANET EDEN KEMAL'İ HAKLI BULDU

HDP Milletvekili Paylan, Ali Kemal’in torununun İngiltere Başbakanı olmasıyla kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. HDP’li Paylan paylaşımında, İngilizlere çalışarak Osmanlı Devleti'nin devrilip rejim değişimesinde etkin rol oynayan hain Ali Kemal’in Milli Mücadele ve istibdat dönemindeki görüşlerinde haklı çıktığını, vicdanlı bir siyasetçi olduğunu belirterek "ruhu şad olsun" dedi.

Garo Paylan’ın, Milli Mücadele'nin karşıtlarından olan, İngilizler başta olmak üzere müttefiklerin yanında yer alan, "hain" denilen ve Kuvay-i Milliye'ye hakaret eden Ali Kemal’in görüşlerinde haklı olduğunu söylemesine tepki gösterildi.