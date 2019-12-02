  • Bist 100
    107842
  • Dolar
    5,7566
  • Euro
    6,3379
  • Altın
    270,0220
İstanbul
4 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor? Hac kaydı sorgulama: 2020 Hac kontenjanı ne kadar oldu? Hac kayıtları ne zaman bitiyor?
Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 açıklandı mı? Kasım ayı enflasyon oranı 2019 nedir?
Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı Karaman'ın Sturridge'i oynatmaması kafalarda soru işareti bıraktı
Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu Son Dakika... 2020 hac kontenjanı belli oldu
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti Son Dakika... Katil Esed rejimi pazar yerlerini vurdu: 14 masum sivil hayatını kaybetti
İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı
Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 18 Filistinliyi gözaltına aldı
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimleri son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir
Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti Kasımda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu Beşiktaş'ın yıldızı Elneny'e Real Betis talip oldu
Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor Yeni AB Komisyonu’nu yeni sorunlar ve iç çekişmeler bekliyor
Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor Türkiye-Libya anlaşması: Doğu Akdeniz’de jeopolitik denklem değişiyor
Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'i tamamlandı
Galatasaray'da Falcao müjdesi Galatasaray'da Falcao müjdesi
ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi ABD'li fast-food devi KKTC'de Rum ambargosunu deldi
'2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor '2019 Altın Top' ödülü Paris'te sahibini bulunuyor
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplandı ilk teklifler yapıldı
Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali Hafter'in sözde dışişleri bakanından 'İsrail'le normalleşme' sinyali
Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor Bakan Kurum: Guterres iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'yi destekliyor
Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında Yurtta sulh konseyi üyeleri yeniden hakim karşısında
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu Karla kaplanan Çıldır'da kartpostallık görüntüler oluştu
Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören Trafik kazasında yaşamını yitiren hentbolcular için okullarında tören

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:55:59 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 15:00:17

İngiltere'de Türk'e saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı

İngiltere'nin Leeds'in kentinin merkezinde stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan PKK destekçileri, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'yi hedef aldı.

Türk öğrenci Eren B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Standa gelenlere Türkiye hakkında yanlış bilgi verildiğini görünce yaklaşıp 'Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, terör örgütü PKK'yla mücadele ediyoruz' dedim. Bunun üzerine içlerinden biri 'Ben PKK'yım' deyip diğerlerini de çağırdı. Biri beni tutarken, diğeri kafama vurdu. Beş kişilerdi. Bu arada çekip yapmamayım diye telefonumu yere attılar" diye konuştu.

"HER ZAMAN ÜLKEMİ DIŞARIDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sokakta gördüğü polislere şikayette bulunduğunu ve daha sonra hastaneye sevk edildiğini anlatan Türk öğrenci, "Buradaki polislere şikayet ettim. Ama bir şey yapacaklarını sanmıyorum. 20-30 yumruk yedim ama her zaman ülkemi dışarıda savunmaya devam edeceğim" dedi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de devlet olarak Türk öğrenciye destek verdiklerini belirterek, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Sosyal medyada da Türk öğrenciye "PkkYpgTerrorinEngland" (PKK-YPG terörü İngiltere'de) etiketiyle destek verildi.

"KONSOLOSLUK BENİMLE İLETİŞİME GEÇTİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk genci, "Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler sayesinde Konsolosluk benimle iletişime geçti ve bilgileri aldı. Umarım adalet yerini bulur. Biz Türkler böyle birbirimize sahip cıktık mı hiç kimse yıkamaz bizi. Ben burada daima insanları Türkiye ve PKK terör örgütü hakkında bilgilendiriceğim. Sosyal medya bu dönemde çok önemli bir alan ve bunu iyi kullanmamız gerek, vatanımiz için. Her şey için sağ ol" dedi.

PKK AVRUPA'DA TERÖR ESTİRİYOR

PKK yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika'da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç'te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı.

Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğramıştı.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı.

Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ