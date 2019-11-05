05 Kasım 2019 Salı 15:41:30 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 15:43:42
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Moore, Bakan Akar'ı ziyaret etti
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Bir süre önce Türkiye'de Büyükelçilik yapan İngiltere Dışişleri Politika Direktörü Richard Moore, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Ziyarette İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da hazır bulundu.
(İHA)
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