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13 Aralık 2019 Cuma 16:59:06 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 17:06:37

İngiltere’deki erken genel seçimlerin sonuçları Türkiye’ye nasıl yansır?

İngiltere’de gerçekleşen seçimlerden Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti’nin mutlak galibiyetle ayrılması, ülkenin AB’den ayrılacağının da net bir mesajı oldu. Peki, uluslararası aktörlerle AB’den bağımsız ticari ve askeri anlaşmalar gerçekleştirecek olan İngiltere’nin Türkiye’yle ilişkilerinde yeni dönem neler getirecek?

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin mutlak zaferi, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını da kesinleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakâr Parti’nin lideri Boris Johnson’ı tebrik ederek, “İngiltere ve ABD’nin önünde Brexit’ten sonra devasa bir ticaret anlaşması yapmak için engel kalmadı. Bu anlaşma, AB ile yapılabilecek en büyük anlaşmadan bile çok daha büyük olacaktır.” mesajını paylaştı.

Bu kapsamda, Brexit sonrası İngiltere’nin AB’nin ötesinde diğer ülkelerle kuracağı ikili ilişkiler ve yapacağı anlaşmalar merak konusu oldu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan gazeteci yazar Fuat Kozluklu, İngiltere’nin, AB’den çıkışının ardından Türkiye’yle nasıl bir ilişki içerisinde olacağına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kozluklu, “Avrupa’nın Donald Trump’ı diye tanımlanan bir isimle karşı karşıyayız. Trump gibi söylemleri birbiriyle örtüşmeyen siyasi bir figür olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN KÜRESEL AKTÖRLÜĞÜNÜ KAVRADI”

Boris Johnson’ın reel politikada Türkiye’nin küresel aktörlüğünü kavramış bir isim olduğunu belirten Fuat Kozluklu, “Boris Johnson bizimle hukuku olan bir isim, Türkiye’de ‘Osmanlı torunu’ olarak da biliniyor. Türkiye’yi zaman zaman eleştiren açıklamaları var. Johnson, 2016 yılında Türkiye’yi ziyaret etmesiyle köklerine dayalı bir ilişki başlattı. O dönemde Türkiye ile devasa bir serbest ticaret anlaşması yapmayı umduklarını söyledi.” şeklinde konuştu.

“İNGİLTERE’DE YAŞAYAN TÜRKLER, EKONOMİYE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR”

Johnson’ın İngiltere’de yaşayan Türklerin varlığının farkında olduğunu belirten Kozluklu, “Türkiye ile ilişkilerinde özel ve tarihsel bir çizgisi var, bunu görmezden gelemez. İngiltere’de yaşayan Türklerin ekonomi açısından önemli olduğunun farkında, İngiliz ekonomisine ciddi katkı sağlayan iş insanları var.” dedi.

“TÜRKİYE-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILABİLİR”

Türkiye-İngiltere ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını sözlerine ekleyen Fuat Kozluklu, “Johnson, Ankara anlaşması çerçevesinde İngiltere’ye yerleşmiş ve entegre olmuş Türk nüfusunu görüyor. Bu çerçevede Johnson ile beraber ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını görüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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