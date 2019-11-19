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19 Kasım 2019 Salı 14:46:55 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:00:55

İngiliz istihbaratıyla bağlantısı bulunan Beyaz Baretliler zor durumda: Mesurier kurucu değil

Uluslararası kamuoyunun Suriye iç savaşındaki insani yardım faaliyetleriyle tanıdığı Beyaz Baretliler'in (White Helmets) kurucusu Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul’daki şaibeli ölümü, örgütün yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkisini yeniden gündeme getirdi. Bunun üzerine 'Beyaz Baretliler'in yöneticisi Raed Al Saleh, Mesurier'in örgütün kurucusu olmadığını iddia etti. Saleh, "James, kurucumuz da eğitimcimiz de değildi. 'Beyaz Baretliler'i destekleyen 'Mayday'in CEO'suydu. 'Beyaz Baretliler'in kurucusu bir kişi değil bir grup insandır. James'i kişisel olarak tanırdım ve ölümü hepimizi çok üzdü" açıklamasında bulundu.

Dünya kamuoyuna ‘yardım örgütü’ olarak tanıtılan ancak Suriye’deki ‘kimyasal silah’ provokasyonlarının ardındaki örgüt olarak bilinen Beyaz Baretliler’in (Miğferler) işlevi yeniden tartışma konusu oldu. Örgütün kurucusu İngiliz istihbaratçı Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul’da ölümü, Beyaz Baretliler’in istihbarat örgütleriyle ilişkisini tekrar ortaya koymuştu. Suriye, Rusya ve İran uzun süredir, Beyaz Baretliler’in ABD ve İngiliz istihbaratının yönlendirmesiyle, Suriye’de provokasyonlar yapmak için faaliyet yürüttüğünün altını çiziyordu.

Beyaz Baretliler’in El Kaide’nin Suriye kolu olan El Nusra ile bağlantısı olduğu biliniyor. Kendi çektiği mizansenleri “Kimyasal saldırı” diye dünyaya servis eden örgütün, Suriye’de film stüdyoları da ortaya çıkarılmıştı.

"KURUCUMUZ DEĞİL EĞİTİMCİMİZDİ"

İngiliz ajan Mesurier’in ölümü Beyaz Baretliler’in İngiliz istihbarat örgütü MI6 bağlantısını kanıtlar nitelikte olunca, örgüt savunmaya geçti, Beyaz Baretliler’in (White Helmets) yöneticisi Raed Al Saleh, DHA’ya konuştu. İstanbul’da yaşadığı evin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in, ‘Beyaz Baretliler’in kurucusu ve CEO’su olduğu iddialarını reddeden Saleh, “James, kurucumuz da eğitimcimiz de değildi. ‘Beyaz Baretliler’i destekleyen ‘Mayday’in CEO’suydu. ‘Beyaz Baretliler’in kurucusu bir kişi değil bir grup insandır. James’i kişisel olarak tanırdım ve ölümü hepimizi çok üzdü” iddiasında bulundu.

"HERHANGİ BİR DEVLETTEN YARDIM ALMADIK / TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRDÜK"

‘Beyaz Baretliler’in sivillere yardım için kurulduğunu belirten Saleh, “‘Beyaz Baretliler’, çatışma alanlarında geride kalan ve herhangi bir devlet desteği olmayan sivillere, ihtiyaç duydukları hizmeti sağlayan insani yardım organizasyonu. ‘Beyaz Baretliler’, 2012 yılında öğretmenler, itfaiyeciler, doktorlar ve bunun gibi meslek gruplarından oluşan bir grup insan tarafından sivillere yardım etmek için kuruldu. 2014 yılında birçok köyde ve şehirde hizmet veriyorduk. Ayrıca yine 2014 yılında Türkiye’de ilk eğitimimizi aldık. Aynı zamanda ‘Mayday’ gibi başka organizasyonlardan da destek almaya başladık” diye konuştu.

Raed Al Saleh

TRUMP, 6,6 MİLYON DOLAR YARDIMDA BULUNMUŞ

Saleh, “Herhangi bir devlet desteği olmadı” dedi ancak ABD Başkanı Donald Trump, 2018’in haziran ayında, Beyaz Baretliler’e yaklaşık 6,6 milyon dolarlık yardım yapması için izin vermişti. İsrail de Beyaz Baretliler’in korunmasına özel önem verdiğini duyurmuştu.

Le Mesurier’in, ‘Beyaz Baretliler’in kurucusu ve eğitimcisi olduğunu inkar eden Saleh, “‘Beyaz Baretliler’in kurucusu bir insan değil bir grup insandır. James’i tabi ki tanıyordum; çünkü partner organizasyonu yönetiyordu. James’in ‘Beyaz Baretliler’i yönlendirici bir etkisi olmadı, bizim toplantılarımıza katılmadı. ‘Mayday’ ile ‘Beyaz Baretliler’ arasındaki toplantılara katıldı. Sosyal medya hesaplarında ‘Beyaz Baretliler’ ile ilgili paylaşımlarını ise bizi destekleyen bir insan olduğu için normal karşılıyorum” dedi.

CASUS OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Eskiden İngiliz istihbarat subayı olduğunu bildiği James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirten Saleh, “Kendisini kaybettiğimiz için çok üzgünüz, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz” diye konuştu.

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