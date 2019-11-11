İngiliz eski istihbarat görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

(AA)