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14 Kasım 2019 Perşembe 08:55:15 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 09:08:18

İngiliz ajanın 2 saatlik sır görüşmesi sonrası polis her yerde onu arıyor

Eski MI6 ajanı Le Mesurier’nin cenazesini dün eşi Winberg uçakla İngiltere’ye götürdü. Le Mesurier’nin olay akşamı sağdıçlıklarını da yapan arkadaşı Faruk Habib ile home ofisinde 2 saat görüştüğü ortaya çıktı. Polis ifadesine başvurmak üzere Habib’i arıyor.

İstanbul Beyoğlu'nda evinin önünde cansız bedeni bulunan İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier'nin cenazesi dün akşam İngiltere'ye gönderildi. İngiliz istihbarat servisi MI6 üyesi ve Suriye'de faaliyet yürüten Beyaz Baretliler örgütünün kurucusu olan Le Mesurier'yi İsveçli eşi Emma Hedvig Christina Winberg, Adli Tıp Kurumu'na giderek teşhis etti. Winberg, geçen yıl evlendiği kocasının tabutuna konulması için yetkililere çiçek teslim etti. Adli Tıp aracıyla İstanbul Havalimanı'na nakledilen Le Mesurier'nin naaşı dün akşam saat 21.00 sıralarında THY uçağıyla İngiltere'ye gönderildi.

NE İÇTİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Le Mesurier için Adli Tıp'ta yapılan ön otopsideki ilk belirlemelere göre ölüm nedeni yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi. Kesin ölüm nedeni ise alınan kan örneğinin incelenmesiyle ortaya çıkacak. Kanda Le Mesurier'nin ölmeden önce hap ya da uyuşturucu alıp almadığı da araştırılacak.
 
Le Mesurier'nin İstanbul'daki sır ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Le Mesurier'nin olay akşamı 2 saat boyunca sağdıçlıklarını da yapan arkadaşı Faruk Habib ile görüştüğü belirlendi. İlginç ayrıntı Le Mesurier'nin 39 yaşındaki eşi Emma Hedving Christina Winberg'in ifadesinde ortaya çıktı. Winberg, "James'in rahatsızlığı nedeni ile pazar günü yani 10 Kasım'da akşam saatlerinde Büyükada'dan vapur ile olayın meydana geldiği home ofis tarzı evimize geldik. Bu ofise geldiğimizde kimse yoktu. Saat 17.00-17.30'du. Bir süre sonra James'in düğünümüzde sağdıçlığımızı da yapan çok samimi olduğu Faruk Habib isimli arkadaşı bulunduğumuz eve geldi. Ben de o gelince dışarı çıktım. Yaklaşık iki saat sonra geri geldim. Ben geldikten sonra Faruk evden çıktı. Saat 19.30 sıralarıydı. James uzun zamandır Faruk taşındığı için kendisi ile görüşemiyordu. James'i biraz tedirgin gördüm. Bu tedirginliği Faruk ile olan arkadaşlığından ayrı kaldığından dolayı mı yoksa gün içerinde yaşadığı sağlık sorunlarının artmasından mı kaynaklandı bilemiyorum. Faruk gittikten sonra yanımıza hiç kimse gelmedi. Ancak James saat 22.00 sıralarında sigara almak için 5-10 dakikalığına dışarı çıktı ve geri geldi. O andan itibaren kimse gelmedi ya da biz dışarı hiç çıkmadık. Fakat James çok tedirgindi. James Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecenin sabaha karşı bana intihar ile ilgili fikirleri olduğunu söylemişti." Polis ifadesine başvurmak üzere Kanada vatandaşı Faruk Habib'i arıyor.
 
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Le Mesurier'nin ölümüyle ilgili soruşturmaya Cinayet Büro dedektiflerinin yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dâhil oldu. Le Mesurier'nin Büyükada'daki evinin önünde ise 24 saat boyunca polis ekiplerinin beklediği görüldü.
 
Le Mesurier'nin eşi Emma Hedvig Christina Winberg, dün öğle saatlerinde Gayrettepe'deki Asayiş Şube'ye gitti. Cinayet Büro polislerine ifade veren Winberg'in burada uzun süre kalması dikkat çekti.

Eski İngiliz ajanının cenazesi Londra'ya gönderildi

İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi tarifeli uçakla Londra'ya gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 11 Kasım'da Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağında cesedini bulduğu Le Mesurier'in (48) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndan özel bir cenaze aracıyla alındı.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanına getirilen cenaze, kargo terminalinde bir süre bekletildikten sonra uçağa nakledildi.

Mesurier'in cenazesi, THY'nin tarifeli uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderildi.

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