İngiliz ajanın son görüntüsü
İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinin önünde 11 Kasım tarihinde ölü bulunmuştu.
Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada’da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden yaklaşık 2 hafta önce kameralara yansıyan ve görüntülerde Le Mesurier, eşi ve 2 çocuğu alışverişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor. Öte yandan, Le Mesurier’in şapka taktığı ve köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.
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