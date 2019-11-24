İngiliz ajanın son görüntüsü

Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada’da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden yaklaşık 2 hafta önce kameralara yansıyan ve görüntülerde Le Mesurier, eşi ve 2 çocuğu alışverişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor. Öte yandan, Le Mesurier’in şapka taktığı ve köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor.