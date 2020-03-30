İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan infaz düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının ardından yeniden şekillendirildi. AK Parti ile MHP arasında yapılan görüşmelerin ardından, yasa paketinde güncellemeye gidildi.

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Buna göre; terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar, kadına şiddet, adam öldürme, uyuşturucu suçları, kesin olarak kapsam dışı kaldı.



"BENİ İKNA EDEMEZSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyuşturucu konusundaki tavrı net. Erdoğan, uyuşturucu suçlarının af kapsamına alınmasının gündeme gelmesiyle birlikte "Uyuşturucuyu affa karşıyım, beni ikna edemezsiniz." diyerek, tavrını ortaya koymuştu.