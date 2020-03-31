İnfaz düzenlemesi bugün açıklanacak!

İnfaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün saat 15.00'te AK Parti ve MHP tarafından açıklanması bekleniyor. Pakette uyuşturucu suçları, cinsel suçların olmadığı öğrenildi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" demişti. Kaç kişiyi kapsayacağı konusunda konuşan Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Meclis'te kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" diye konuşmuştu.

KULLANICILAR KAPSAMDA

Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.

TARİH AÇIKLANDI

Yapılan son dakika açıklamasında iznin 30 Mayıs 2020 tarihine kadar süreceğine yer verildi. 2 ay verilecek izin sonrası korona salgını geçmemişse ev hapsi 2 ay daha uzayacak.

HEM EV İZNİ HEM İNFAZ İNDİRİMİ

Yapılan açıklamada infaz indirimi ile suçlardaki ceza oranının düşeceği , düzenleme ile ev hapsi devam ederken ceza süreleri dolanların tahliye edileceği bildirildi.

Ceza süreleri dolmayanlar ise ev hapsinin ardından tekrar cezaevine dönecek ve kalan cezasını yattıktan sonra tahliye olacak.

Yasal düzenleme ile 75 yaş üstü mahkumların cezalarının evde çekmeleri , hamile ve hasta olan mahkumlara da ev hapsi geleceği bildirilirken , bu eklemelerle tahliye olacak mahkum sayısının 100 bini bulacağına yer verildi.

İnfaz indiriminde ilk aşamada 30-40 bin hükümlü serbest kalacak. Daha sonra kademeli tahliyeler başlayacak ve 130 bin kişiye kadar mahkum tahliye edilecek.

KAPSAM DEĞİŞİYOR

Hükümetin muhalefete seçenekli olarak götürdüğü infaz düzenlemesi yeniden revize edildi. Cinsel istismar suçlarının kısmen de olsa af kapsamına girmesi önerisine, kamuoyundan tepki çekince geri çekildi. AK Parti içerisinde de buna itiraz edenler oldu. Bunun dışında ilk metinde kapsam dışı sayılan suçlardan bazıları infaz indirimine alınarak af genişletildi.

Aşağıdaki suçlar kapsam dışı olacak:

terör suçları,

cinsel istismar suçları,

kasten adam öldürme suçları

uyuşturucu suçlarının bir kısmı

CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.

İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor

AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR

Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:

- Terör

- Cinsel suçlar

- Kadına şiddet

- Adam öldürme

BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN 2 TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak dediği ve MHP 'nin hassasiyetine dikkat edileceği talimatı verdiği bildirildi.

MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.

CANAVARCA HİSLE YARALAMADA, CEZA ARTTIRILACAK

Yapılan düzenleme; mevcut durumdaki bazı aksaklıkların da giderilmesini öngörüyor.

Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrolle ilgili bazı tedbirlerin takibi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak.

Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.

Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal indirim yapılabilecek.

Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.

KONUTTA İNFAZ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Düzenlemeyle, hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.

Hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesine ilişkin esaslar da düzenlemede yer aldı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.