İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri?
İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? merak ediliyor. İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını açıklamıştı. Üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu" denildi. Bazı araba firmalarıyla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabilecek. Kampanya 1 Ekim-31 Aralık tarihlerinde geçerli olacak.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya hazırladı. İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? arama motoralrında yoğun olarak araştırılıyor. Başvuruların 1 Ekim itibari ile başlayacağı indirimli taşıt kredisi için 8 firma ile anlaşma sağlanmıştı. İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı. Anlaşmalı firmalarla yapılan anlaşmalara göre, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabilecek.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
HALKBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI
İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR
Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais
Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC.
KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.
İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu:
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