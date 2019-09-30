İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı: İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya hazırladı. İndirimli taşıt kredisi anlaşmalı firmalar hangileri? arama motoralrında yoğun olarak araştırılıyor. Başvuruların 1 Ekim itibari ile başlayacağı indirimli taşıt kredisi için 8 firma ile anlaşma sağlanmıştı. İndirimli taşıt kredisine iki firma daha katıldı. Anlaşmalı firmalarla yapılan anlaşmalara göre, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabilecek.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC.

KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu: