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02 Ekim 2019 Çarşamba 09:29:34 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 09:40:37

İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır?

İndirimli taşıt kredisine katılan araba firmaları arttı. İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır?İndirimli taşıt kredi faizi ne kadar? sorularının yanıtı araba almak isteyen kimseler tarafından merak ediliyor. 1 Ekim'de başlayan kampanya kapsamında anlaşmalı firmalardan alınacak araçlarda 3 kamu bankasında düşük faizli kredi çekilebiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını açıklamıştı. Anlaşma sağlanan araba firmalarıyla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabiliyor.İndirimli taşıt kredisine katılan araba firmaları haberimizde yer alıyor.

İndirimli taşıt kredisi kampanyası yoğun ilgi görüyor. 1 Ekim itibari ile başlayan kampanyada Anlaşma sağlanan araba firmalarıyla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 500 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabiliyor. Vatandaşlar "İndirimli taşıt kredisine hangi araba firmaları katıldı? 0.49 taşıt kredisi hangi araçlarda kullanılır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İlk açıklandığında 8 firma ile anlaşmanın sağlandığı kampanyaya dahil olan firma sayısı artıyor. Kamu bankaları yaptığı açıklamada ticari araçlar için Otokar ve BMC'nin dahil olduğunu açıklamıştı. Bugün de kampanyaya 2 yeni firma dahil oldu. Toyota binek araçlar, Mercedes ise ticari araçlar için kampanyaya katıdı.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais , Toyota

Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

0.49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIR?

0.49 faiz oranlı kredinin binek araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek krediye 18 ay ile 36 ay arası vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

0.49 faiz oranlı kredinin ticari araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 72 bin lira ile 500 bin lira arası çekilecek kredide 36 ay ile 30 ay vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu:

KAMPANYA TARİHLERİ

1 Ekim itibari ile başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyası 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

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