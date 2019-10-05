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05 Ekim 2019 Cumartesi 15:08:27 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:10:17

İndirimli taşıt kredisi ne kadar? İşte araba kredisi faiz oranları 2019

İndirimli taşıt kredisi ne kadar? Araba kredisi faiz oranları 2019, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İndirimli taşıt kredisine katılan araba firmalar artıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını açıklamıştı. 1 Ekim'de başlayan kampanya kapsamında anlaşmalı firmalardan alınacak araçlarda 3 kamu bankasında düşük faizli kredi çekilebiliyor. Anlaşma sağlanan araba firmalarıyla Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde indirimli faiz kullanılabiliyor. Araba kredisi faiz oranları 2019 haberimiz içerisinde yer alıyor.

İndirimli taşıt kredisi ne kadar? Araba kredisi faiz oranları 2019 ne kadar? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank geçtiğimiz günlerde bireysel ve kurumsal müşterilerine özel kampanya yaptığını açıklamıştı. İndirimli taşıt kredisi kampanyası 1 Ekim itibari ile başladı. Düşük faizli kredi kullanarak araba satın almak isteyenler, düşük faizli kredinin nasıl hesaplandığını öğrenmek istiyor. 

ARABA KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2019 NE KADAR?

Kampanyada anlaşma sağlanan araba firmalarıyla Türkiye’de üretilen binek araçlar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası, ticari araçlar için ise 72 bin ile 500 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz kullanılabiliyor. 

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ KULLANILABİLEN FİRMALAR

İlk açıklandığında 8 firma ile anlaşmanın sağlandığı kampanyaya dahil olan firma sayısı artıyor. Kamu bankaları yaptığı açıklamada ticari araçlar için Otokar ve BMC'nin dahil olduğunu açıklamıştı. Akabinde kampanyaya 2 yeni firma dahil oldu. Toyota binek araçlar, Mercedes ise ticari araçlar için kampanyaya katıdı.

İNDİRİMLİ TAŞIT KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR

Binek araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais , Toyota

Ticari araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

0.49 TAŞIT KREDİSİ HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIR?

0.49 faiz oranlı kredinin binek araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 50 bin lira ile 120 bin lira arası çekilecek krediye 18 ay ile 36 ay arası vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

0.49 faiz oranlı kredinin ticari araçlar için kullanılacak araba firmaları: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes olarak sıralanıyor. Bu arabalar için 72 bin lira ile 500 bin lira arası çekilecek kredide 36 ay ile 30 ay vade, 0.49 ile 0.69 arası faiz uygulanıyor.

KAMPANYALI TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düne kadar verdikleri otomobil kredilerinde 500 TL arası tahsis ücreti ve 1,44-1,45 arasında faiz uyguluyorlardı. Bugün yapılan güncelleme ile faiz hadleri 0,49-0,69 arasına çekilirken, aylık taksitlerde ödeme yaklaşık 500 TL düşmüş oldu.

İşte 100 bin TL, 36 ay geri ödemeli kredi için hazırladığımız karşılaştırma tablosu:

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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