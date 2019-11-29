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29 Kasım 2019 Cuma 08:07:33 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:49:30

Efsane Cuma tuzağına düşmeyin! Peki nelere dikkat etmek gerekir? Sadi Özdemir açıkladı

İnternet sitelerinin Efsane Cuma adıyla yaptığı büyük indirimleri fırsat bilen dolandırıcılar harekete geçti. İndirim günlerinde tüketicilerin dolandırıcılık ve ürün aldatmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirten 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Tüketiciler almayı düşündükleri ürünlerin mağaza fiyatlarını kontrol edebilirler. Bilinçli tüketici bir ürünü almak istiyorsa, ürün fiyatını takip eder. dedi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, indirim günlerinde tüketicilerin ürün takibi yapması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Sadece sosyal medyada satış yapanlar var. Bunlar daha kayıt altına girmemiş, resmen ticaret yapmayan hesaplar, tüketicilerin ödediği parası boşuna gidebilir. Bir sorun yaşadığında ödediklerini kurtarabildikleri sitelerden alışveriş yapmalılar.” ifadelerini kullandı.

Black Friday isminin bize uymadığını belirten Sadi Özdemir, “Şirketler ve tüketiciler içinde ismi Efsane Cuma olarak değiştirildi. Alışveriş, ekonomik canlanmanın en önemli şartıdır. Alışverişi artıracak günler ve indirimler ekonomiye faydalıdır. Fakat belli dönemlerde indirimlerle tüketici kandırılabiliyor. Böyle bir problemde tüketicilerin ürünlere indirim yapıldı mı yapılmadı mı diye kontrol etmesi lazım.” dedi.

“SOSYAL MEDYADA KAYIT ALINDA GİRMEMİŞ HESAPLAR VAR”

Tüketicilerin dolandırıcılık ve ürün aldatmalarına karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Özdemir, “Sadece sosyal medyada satış yapanlar var. Bunlar daha kayıt altına girmemiş, resmen ticaret yapmayan hesaplar, tüketicilerin ödediği parası boşuna gidebilir. Bir sorun yaşadığında ödediklerini kurtarabildikleri sitelerden alışveriş yapmalılar.” şeklinde konuştu.

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ İNDİRİM OLMADIĞI KEŞFETTİ”

Tüketicilerin ürün takibi yapmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Tüketiciler almayı düşündükleri ürünlerin mağaza fiyatlarını kontrol edebilirler. Bilinçli tüketici bir ürünü almak istiyorsa, ürün fiyatını takip eder. Bunu yapan birçok tüketici aslında indirimin olmadığını keşfetti. Bu bir aldatmaca ama gerçekten indirimde olan ürünlerde var.”

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