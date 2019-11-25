İnce'den CHP liderine suçlama: Tezgahtan haberi vardı

CHP’de muhalefeti sindirmek amacıyla yalan haberlerle kurulan kumpas, yönetime tepkiye ve parti içi hesaplaşmaya dönüştü. Türk siyasetindeki en kirli operasyonlardan biri olan kumpas, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Külliye’de CHP’li bir isimle görüştüğü ve CHP Genel Başkanlığı için o isme yardımcı olacağı iddiasını yazmasıyla başladı.

YALAN ELİNDE PATLADI

Cumhurbaşkanlığı iftiralarla dolu haberi net bir dille yalanladı. Buna rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programında, “Gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum” diyerek kirli operasyonu sürdürdü. Ancak Başkan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, ya ispat et ya çek git” diyerek Kılıçdaroğlu’na meydan okudu. 'Beştepe'ye giden CHP'li' yalanı elinde patlayan Kılıçdaroğlu, iyice köşeye sıkıştı.

NEDEN İFTİRA ATIYORSUN

Kumpasta kurban olarak seçilen CHP'li Muharrem İnce, dün Yalova merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinde, kumpasa ilişkin yaptığı açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü. Külliye'ye giderek Başkan Erdoğan'dan genel başkanlık için destek aldığı iftirasının CHP Genel Merkezi'ndeki bir çete tarafından üretildiğini söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı. “Kendi partinin evladına neden iftira atıyorsun” diyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILMALI

“Bir tezgah, bir komplo var. Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup, dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu kumpasçılar CHP'nin ayağında bir prangadır. CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkânsız hale gelecektir. CHP, Türkiye'de temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Bu haini atmadıktan sonra 'temiz siyaset' deme şansınız yok. Bu tezgâhın sorumluları ortaya çıkarılmalı.”

KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

“Tezgâhı kuran hain bulunmalı. Kumpasçılarla muhakkak hesaplaşacağız” çıkışıyla kavganın büyüyeceğinin işaretini veren Muharrem İnce, “Genel Başkan doğrudan komplonun içinde mi” sorusuna ‘Hayır’ demedi. Soruyu “Ben böyle bir şey dersem partim yara alır” sözleriyle geçiştirip üstü kapalı Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Partisinin zarar görmemesi için sustuğunu kaydeden İnce, kurultayda her şeyi açıklayacağını sözlerine ekledi.

TEMİZLEYELİM DEDİM KABUL ETMEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu ismi bildiği yönündeki ifadeleri anımsatılan İnce şöyle konuştu: “İsim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu biliyordunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içerisinden çıkamazsınız. 21 Kasım günü Sayın Genel Başkan'a telefon açtım. 8 dakika 19 saniye kendisiyle görüştüm. 'Burada bir yalan var. Parti yara alacak, yanına geleyim birlikte görüntü verelim’ dedim. 'Hiçbir CHP'li bunu yapmaz' dedim. 'Tamam haber vereceğim' dedi, haber falan vermedi. Ben ona barış elini uzattım, 'Gel temizleyelim' dedim. Kabul etmedi Genel Başkan. 'Bu yalandır, ben buna inanmıyorum' demesi lazımdı. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz? Bugün partiyi yönetenler benim ciğerimi dağlıyorlar.” İnce ayrıca, komplonun bugün kendisine, yarın Kılıçdaroğlu'na karşı kurulabileceğini ifade etti.

CHP'DEN İNCE'YE SUS UYARISI

Muharrem İnce’nin açıklamalarına CHP’den tehdit gibi uyarı geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP’ye kumpas kurulmaya çalışıldığını öne sürerek “Kumpasın değirmenine hiçbir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı. İnce, isim vermeden Faik Öztrak'a seslenmiş ve “Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Partinin sözcüsü ağzını açmadı daha. Niye savunmuyorsunuz” demişti.

KONUŞMAZSA KONUŞACAĞIM

'Erdoğan’la görüşen CHP'li’ yalanının kaynağı gazeteci Talat Atilla, bilgiyi CHP Genel Merkezi’nden aldığını söylemişti. Haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söyleyen Atilla, İnce'nin ‘O hainin kim olduğu ortaya çıkarılsın’ çağrısının ardından “Kılıçdaroğlu’ndan açıklama bekliyorum. Konuşmazsa konuşacağım” dedi.

ÇETENİN TEKNE TATİLİ

Parti içinde “çete” olduğu iddiası anımsatılarak bununla kimleri kastettiği sorulan Muharrem İnce, “Onlar kendilerini çok iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler, sırf çıkar için gelmiş olanlar olur. CHP ruhuna sahip olmayanları kastettim” diye konuştu.