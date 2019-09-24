"IMF’den kimin medet umduğu görülmüştür"
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen bu görüşmelerin tamamının muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlendiğine işaret edildi. Açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamının hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileriyle paylaşıldığı vurgulandı.
IMF'YE UYARI YAPILDI
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortadayken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsaade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür.”
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