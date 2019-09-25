'IMF defteri kapandı'

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medyada, bir okul müdürünün öğrencisine şiddet uyguladığına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir okul müdür yardımcısının öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin geçen yıla ait olduğu anlaşılmış ve o süreçte söz konusu kişi hakkında gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Okul müdür yardımcısı soruşturma kapsamında açığa alınmıştı. İlgili kişi hakkında olay adli mercilere intikal ettirilmiş olup, kamu davası devam etmektedir."AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ankara'da, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye çok çetin meydan okumalarla karşı karşıya. Türkiye her türlü meydan okumaya karşı hazırlıklıdır. Çok çetin bir dönem girdiğimizi biliyoruz. Terörün sona erdirilmesi için kararlılığımız ortadadır. Zaman zaman gördük geçen hafta Ankara'da İran Rusya Türkiye'nin ortak Astana sürecinin 5. toplantısı yapıldı. Türkiye yoluna devam ediyor. Türkiye'nin bir tane ekseni vardır o da kendi milli eksenidir. Türkiye artık bir istikamete girmiştir. Suriye'deki kararlılığımız Türkiye'nin bir konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor, her türlü meydan okumayı göze alıyor.

IMF heyeti ile muhalefet partilerinin görüşmesi meselesi. IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan bir kuruluş değildir aslında küresel finans kapitalizmin önemli siyasal kurumlarından birisidir. Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış onu kenara atmıştır. Kimse IMF heyeti ile gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın.''