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05 Şubat 2020 Çarşamba 00:32:28 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 00:33:39

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, imar uygulamalarının mahkeme kararıyla iptal edilmesi durumunda davaya konu parselin hak sahiplerine muvafakati alınmak kaydıyla uygulama sahası içinde idarece uygun bir yer tahsis edilecek. Hak sahibine, anlaşma olmaması halinde davacı hak sahibinin kök parseldeki yeri dikkate alınarak, uygulamadaki düzenleme ortaklık payı kesintisi düşüldükten sonraki taşınmazın rayiç bedeli üzerinden değeri ödenecek.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut ve yapıların projeleri valilik tarafından onaylanacak, ardından muhtarlığa bildirilecek. Projeye aykırı yapılar, muhtarlık tarafından valiliğe bildirilecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırları, belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilçe belediye meclisinin teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla, diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek.

Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet riski olan, sıhhi ve jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, halihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde belediye sınırı il sınırı olan yerlerde ilgili ilçe belediye meclisi kararı ile diğer yerlerde ise il genel meclisi kararıyla belirlenecek.

Kırsal yerleşik alanı ve civarı sınırlarının tespitinde ve bu alanlarda ruhsata tabi olmadan yapılabilecek yapılara ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılan etüt, proje, proje uygunluk görüşü için resim, harç, ücret, döner sermaye ücreti ve herhangi bir ad altında bedel alınmayacak.

İleri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren özellik arz eden binaların projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yeterli uzmanlığı haiz mühendislerin gözetiminde yapılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan imar planı çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının görüş bildirme süresinin 15 günden 30 güne çıkarılması ve söz konusu süre içinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu görüş bildirilmiş sayılmasını öngören maddesi tekliften çıkarıldı.

GÖRÜŞMELERDEN

Genel Kurulda, İmar Kanunu'nda değişiklik teklifinin 11. maddesinin görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Akbaşoğlu'na yönelik, "Sizin çizdiğiniz profil şu: Yarın sabah Reis 'İki kere iki 5 eder.' dese, siz 'Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti.' diyecek noktadasınız." dedi.

Akbaşoğlu, Özel'e "Bu, ancak sizin şahsınıza ve yaklaşımınıza ait olabilir. Genel Başkanınızın uydurduğu yalanları dillendirirsiniz." yanıtını verdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışma üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Biraz önce burada bazı tatsız karşılıklı ifadelerin sarf edildiğini gördük. İstenmeyen sözler de kullanıldı. Gruplara, özellikle genel başkanlara ilişkin değerlendirmeler olduğunu gördük. Bunlardan kaçınmak önemli. Özellikle Sayın Genel Başkanlara özenli ve ihtimamlı dil kullanılması hepimiz için önemli." dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de 11. maddede verilen önerge üzerinde yaptığı konuşmada, iktidarın deprem politikalarını eleştirdi. Kürsüdeki mikrofona siyah kurdele bağlayan Şevkin, "Bu, siyah kurdeleyle bu kanunu protesto ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 11. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Adan, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA

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