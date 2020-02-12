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12 Şubat 2020 Çarşamba 21:16:51 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:18:16

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı sarayı yapılacağı eleştirilerine, "Bir saray olmadığı gibi külliyeden daha büyük bir anlam taşıyan tarihi ve milli bir projedir. Bu bir medeniyet iddiası projesidir." diye yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin, "Bitlis Ahlat'ta, düzenlemede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Kıyı Kanunu'na tabi kısımlarında, imar planı kararıyla resmi kurum alanları yapılabilmesine" yönelik maddesi kabul edildi.

Madde üzerinde verilen önerge hakkında söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bu maddenin, Ahlat'ta kaçak olarak sarayın yapımına devam edilmesinin, hukuk kılıfına büründürülmesi maddesi olduğunu savundu. Başaran, birilerinin minareyi çaldığını, Meclise de kılıfını hazırlama görevi verildiğini ileri sürdü.

Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2018'de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında, "Buraya 1071 metrekarelik bir otağ, saray istiyorum." dediğini, AK Parti Grubu'nun da bunu emir telakki ettiğini, ocak 2019'da tüm itirazlarına rağmen kanunun Meclisten geçtiğini, CHP'nin Anayasa Mahkemesine gittiğini savundu.

Milletin saraya ihtiyacının olmadığını belirten Karaca, "Bu milletin Ahlat sarayına değil, milleti açlıktan ve yoksulluktan intiharın eşiğine getiren, çocuklarına ekmek parası veremediği için kendini yakmaya, bu şekilde hayatına son vermeye çalışan vatandaşlarımızın derdine derman olmaya ihtiyacımız var." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Ahlat'ta dünyanın en büyük Türk-İslam Selçuklu Meydan Mezarlığı, 8 bin 100 adet anıt eser sayılan mezarlık bulunduğunu anımsattı.

Erdoğan'ın, herhangi bir yere ihtiyacı olmadığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Ahlat'taki külliyenin amacı şu; 8 bin 100 adet mezar, bu dünyanın en büyük Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın nöbetini tutma projesidir. Bir saray olmadığı gibi külliyeden daha büyük bir anlam taşıyan tarihi ve milli bir projedir. Bu bir medeniyet iddiası projesidir. Bu bir tarih bilincini devam ettirme, tarihi görevi kendi dönemimizde yerine getirme, bir ülkenin birlik ve bütünlüğünün en önemli sembol projesidir. Bu Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Anadolu'nun Göbeklitepesi'dir. Bu büyük göçün başladığı yer olan Orhun Abideleri'nin mezar taşına dönüşmüş olan son halidir. İstanbul fethinin kapısının aralandığı yerin projesidir."

Biçer,  sataşma gerekçesiyle söz alarak Demir'e, "Atalarımıza, ecdadımıza sahip çıkıyoruz diyorsunuz ama 1071'de oraya gelen atalarımız Van Gölü'nün kıyısını doldurarak kendilerine 1071 metrekarelik alana oturan bir saray inşa etmeyi hiç düşünmediler." diye yanıt verdi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Ahlat'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu Külliyenin özellikle gençlik faaliyetlerine tahsis edilecek olması ayrı bir anlam taşımaktadır." dedi.

Teklifin 21. maddesi üzerinde verilen bir önergeyle, büyükşehir belediye sınırları içinde köyden mahalleye dönüşen kırsal yerleşik alanlar da dahil edildi.

Buna göre, 11 Temmuz 1992'den önce yapıldığı tarihteki mevzuatına uygun olarak yapılan yapılardan; büyükşehir belediye sınırları içinde köyden mahalleye dönüşen ve ilgili idaresince kırsal yerleşik alan kabul edilen yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan yapılar ile belediye sınırları içinde olanlar dahil köy statüsünü koruyan, köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan yapılar, mevcut haliyle korunacak.

Kabul edilen başka bir önergeyle yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinin, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve sanayi siteleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için uygulanacak yüzde 30'luk indirim, yüzde 50'yi geçmemek üzere değiştirildi.

Teklifin görüşmeleri devam ediyor.

AA

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