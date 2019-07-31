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31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58:26 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59:55

İmar barışında ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor! İmar barışı ödeme sayfası!

İmar barışı ödemeleri arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. İmar barışı başvurusunda bulunup ödeme yapmayan kimselerin Yapı Kayıt Belgeleri iptal ediliyor. Bu nedenle imar barışına başvuran kimselerin ilk taksitini eksiksiz ödemesi gerekiyor. İmar barışında ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'lik ilk kısmının ödemeleri bugün 23:59'a kadar yapılabiliyor. 00:00'dan sonra yapılan ödemeler kabul edilmiyor. İmar barışına müracaat eden vatandaşlar ödemelerini internet üzerinden yapmak istiyor. Peki, imar barışı taksiti internetten ödenebiliyor mu?

İmar barışı ödemeleri bugün merak edilen konular arasında yerini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ilk yüzde 25'ini yatırma süresi bugün sona eriyor. İmar barışına müracaat edenler, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yüzde 25'ini 31 Temmuz saat 23.59'a kadar yatırabiliyor.

1 Temmuz'da yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'lik ilk kısmını 31 Temmuz'a kadar peşin yatıranlar, kalan kısmını takip eden aylarda taksitle ödeyebiliyor. Her ayın birinde kalan kısmı yüzde 2 artırılarak ödenebilecek. Bedellerin ödenmemesi durumunda oluşturulan Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilecek.

İMAR BARIŞI İNTERNETTEN ÖDEME SAYFASI

İmar Barışı ödemeleri, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım şubelerinden yapılabiliyor.

10 MİLYON 247 BİN BAŞVURU GELDİ

Bakanlıkça vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na 10 milyon 247 bin başvuru yapıldı. Başvurular neticesinde 23 milyar 536 milyon lira gelir elde edildi.

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında en çok başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İmar barışı için İstanbul'dan 1 milyon 785 bin 608 başvuru yapılırken, İzmir'den 821 bin 481, Ankara'dan 487 bin 449, Antalya'dan 429 bin 173, Bursa'dan ise 364 bin 518 başvuru gerçekleştirildi.

İMAR BARIŞININ FAYDALARI NELER?


1- İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4- Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

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