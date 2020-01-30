İmamoğlu'nun yeşil alan düşmanlığı tescillendi! Meclis'ten çıkan kararı hazmedemeyince mahkemeye başvurdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeşil alana karşı olduğunu bir kez daha gösterdi. İmamoğlu, vetosu sonrası İBB Meclisi'nin yeniden kabul ettiği bazı alanların park, yol ve deprem toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılması kararı ile bazı tahsisleri mahkemeye taşıdı.

Meclis'te CHP'nin HAYIR oylarına rağmen İBB AK Parti Grubunun EVET oylarıyla İstanbul'a kazandırlan 295 bin m² yeni yeşil alan kararını hazmedemeyen İBB Başkanı tarafından önce veto edilmişti şimdi ise mahkemeye taşınıyor...

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, tekrar görüşülmesi için meclise iade ettiği ve yeniden oylanarak kabul edilen kararların ardından avukatı aracılığıyla 24 Ocak'ta İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu, mahkemeye meclis tarafından kabul edilen kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için başvururken, İBB Basın Bürosu İmamoğlu'nun, Belediye Başkanı sıfatı ile yasanın kendisine verdiği yetkiyi kullandığını bildirdi.

295 BİN METREKARE YEŞİL ALAN İLAN EDİLMİŞTİ

Ekim ayında yapılan İBB meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan ve Beşiktaş'ta bulunan 295 bin metrekarelik muhtelif ada ve parseller ile bazı taşınmazların ilçe belediyelerine tahsisi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto etmesinin ardından ocak ayında yeniden Meclis gündemine gelmiş ve tekrar kabul edilmişti.

"YEŞİL ALAN YAPILABİLECEK BİR TEK BURASI KALDI"

Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakini Muhammed Kılıl, "Doğma büyüme buralıyım. Çocukluğum burada geçti. Her şeyim burada geçti. Her yer betonlaştı. Buranın çocuklar için bir park olmasını istiyorum. Özellikle bir burası kaldı yeşil alan yapılabilecek. Başka bir yer kalmadı. Burada çocuklar için güzel bir park, aileler için mangal yeri, belediyeden ve yetkili kişilerden bir mahalleli, bir vatandaş olarak rica ediyorum" dedi.

"BURASI ÇOCUKLARIN NEFES ALANI"

Boş arazinin mahalledeki çocukların nefes alanı olduğunu ifade eden Selda Alagöz, "Ben 1998'den beri burada oturuyorum. O zamandan beri burası boş. Çocuklarımızın oyun alanı, piknik alanı. Arabaların içine girmediği, tehlikenin olmadığı bir yer.

Burada hiçbir şey yapılmasın çünkü hemen şurada bir park olduğu için park yapmaz diye düşünüyorum belediye ya da İBB. Burası çocukların nefes aldığı bir yer. Buranın yeşil alan olması çocuklar için daha iyi olur. En azından dediğim gibi trafik yok.

Yolda oynamak zorunda kalacaklar. Her yer zaten bina, çocuklar zaten günlerinin çoğunu okulda geçiriyor. Boş vakitlerinde de burada misket oynuyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar. Burada oturan sakinler için söylüyorum, çocukların nefes alanı burası" diye konuştu.

"DEPREM ANINDA TOPLANMA YERİMİZ YOK"

Deprem anında mahallede bir toplanma yerinin olmadığını, bu nedenle boş arazinin bunun için değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Şemsettin Arslan ise, "Konut olarak değil de biz burayı depremde bir toplanma yeri olarak isteriz.

Mahallede daha böyle bir boş yer kalmadı. Depremde toplanma yeri veya park, orman, piknik alanı vs. Devletten böyle yerlerin piknik alanı, toplanma yeri falan olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

AA-Sabah