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06 Eylül 2019 Cuma 16:24:05 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 16:42:37

İmamoğlu'nun vekili Hüseyin Aksu, Mercedes sorusuna bakın ne yanıt verdi!

İmamoğlu’nun Yenikapı’ya dizdirdiği araçlar arasında bulunan lüks Mercedes’i, kendi vekili CHP’li Hüseyin Aksu’nun kullandığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu durum, bugün bizzat Hüseyin Aksu’ya soruldu. İşte Aksu’nun yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’ya çektirdiği araçlar arasında yer alan lüks Mercedes’i kendi vekili CHP’li Hüseyin Aksu’nun kullandığı ortaya çıkmıştı. Bugün konu Hüseyin Aksu’ya soruldu…

DHA’nın haberine göre Aksu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı dava için İstanbul Adalet Sarayı’ndaydı. Aksu, iddialarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

Hüseyin Aksu, “Gündemimiz şu an farklı.” açıklamasında bulundu. Hüseyin Aksu daha sonra, “Bu araç depoda duruyordu. Bana tahsis edildi. Konuyla ilgili belediyenin basın birimi açıklamayı yapar.” bilgisini verdi. Mercedes S serisi 34 ER 5875 plakalı makam aracınınsa bugün de Yenikapı’da sergilendiği görüldü.

DAHA MECLİS ÜYESİYKEN TAHSİS EDİLMİŞTİ

İBB tarihinde ilk defa bir meclis üyesine başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildiği ortaya çıkmıştı.

Hüseyin Aksu, dün Yenikapı’ya çekilen lüks Mercedes’le ilk olarak 2 Ağustos günü görüntülenmişti.

“HİZMETTEKİ ARAÇLARI ÇEKMEK GÖREV İHMALİ”

Dün Yenikapı’ya çekilen hizmet araçlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün bir açıklama yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:

“Arkadaşlarıma, dün gece itibarıyla bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa, biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Yani, eğer böyle bir fazlalık, israf söz konusuysa bu, ilgili bakanlığa ‘Biz, şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun’ diye söylenir. Söylenmedi. Biz, kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz ama fiili olarak şu anda bir şey yok. Bunlar, kamu zararı oluşturabilecek şekilde şu anda sergilenmektedir.

HİZMETTEN ÇEKİLMİŞLER

Yani, hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Bunlar, hizmete gerekli değillerse yapması gereken Kamu İhale Kanunu'nun kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak, bir eksiltme ortaya koyarak yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer 'Bunlar ihtiyaca ait değildir.' diye bir iddian söz konusuysa, yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan, bu da başka bir sorun, görev ihmalidir. Bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığının yetkisi dahilindedir.”

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