İmamoğlu'nun sözcüsü ve Medya A.Ş Başkanı olan Murat Ongun, İBB'nin rent a car'cısı da oldu

Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Otobüs A.Ş.'nin adının İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildiği bildirildi.

Murat Ongun'un, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ifade edildi. Murat Ongun'un, eski model ve kullanılmış araçları alımı ve kiralama işini yapacağı ifade ediliyor.

Söz konusu firmanın, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingini (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) sağlayacağı bildirildi.

DANIŞMAN MURAT ONGUN'A ÜÇ MAAŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olan kişilerin belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak üç maaş almasının sağlandığı tespit edildi.

Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Murat Ongun'un, maaşının 45 bin TL olduğu ifade ediliyor.

ÜÇ YERDE AYNI ANDA NASIL GÖREV YAPACAK?

Murat Ongun'un görev yaptığı Medya A.Ş.'nin merkezinin Unkapanı'nda, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin merkezinin Yeşilköy'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana merkez binasının Saraçhane'de olduğu biliniyor. Ongun'un, aynı anda üç farklı yerde nasıl bulunacağı merak ediliyor.

Murat Ongun'un; 7 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Otobüs İşletmeleri Anonim Şirketi (Otobüs A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği, 20 Mart 2020 tarihinde kadar görevini sürdüreceği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer almıştı.

"HUZUR HAKKI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri içinde yönetim kurulu başkan ve yardımcılarına memur maaşlarına ek olarak, 'huzur hakkı' adı altında düzenli aylık ödeme yapılıyor.

'Huzur hakkı' adı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL ile yönetim kurulu üyelerine 5 TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı ifade ediliyor.

Halen geçerli olan 29 Mart 2018 tarihli İGDAŞ Yönetim Kurulu karında ücretler konusunda şu bilgi yer alıyor: "Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 14 bin 200 TL., Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 8 bin 950 TL., yönetim kurulu üyelerine aylık net 4 bin 950 TL huzur hakkı ödemesine oybirliği ile karar verildi."

(Sabah)