İmamoğlu'nun Haydarpaşa oyunu tutmadı

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Akşam Gazetesi’nin Yayın Danışmanı Serkan Fıçıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihale oyununu bozdu. Fıçıcı, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “TCDD’nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahasında Kültürel ve Sanatsal Etkinlik Alanı Kiralamak için açtığı ihale bahane. İmamoğlu Haydarpaşa üzerinden boş atıp dolu tutma derdinde. İBB şirketlerinin ihaleden elenmesine karşı ortaya koyduğu itirazlar temelsiz…” ifadelerini kullandı.

“İBB ŞİRKETLERİ İŞ BELGELERİNİ SUNMADI”

Hezarfen Danışmanlığın ihaleye 300 bin lira teklif verdiğini belirten Serkan Fıçıcı, “İBB şirketleri ortak girişimi ise 100 bin lira. Yani TCDD kendisine aylık 100 bin değil 300 bin lira kazandıracak şirketi tercih ediyor. İmamoğlu ne kadar gürültü yaparsa yapsın aradaki 200 bin liralık fark kapanmıyor. İhale şartnamesinin 6.1.’inci maddesi açık ve net... İBB şirketlerinin her birinin ayrı ayrı iş deneyim belgelerini sunması gerekiyordu. Yapmadılar.” dedi.

“ORTAK GİRİŞİM İLE KONSORSİYUM FARKLI KAVRAMLARDIR”

TCDD’nin ihale şartnamesine dikkat çeken Fıçıcı, “İBB ihaleye konsorsiyum olarak teklif verdiğini açıkladı. Oysa TCDD’nin şartnamesi gereği ihaleye verilen teklif ‘Ortak Girişim’ teklifidir. İmamoğlu bilmeyebilir ancak ‘Ortak Girişim’ ve ‘Konsorsiyum’ farklı kavramlardır. Ortak Girişim: Şirketler hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapar. Konsorsiyum: Şirketler hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklaşırlar.”

“İMAMOĞLU KANUNUN MADDELERİNİ BİLSEYDİ KOMİK DURUMA DÜŞMEZDİ”

İmamoğlu’nun hukuk bilmediğini belirten Serkan Fıçıcı, “Müşterek ve müteselsilen meselesi İmamoğlu’nun anlattığı gibi değil. Çünkü hukuk bilmiyor. 6098 Sayılı Borçlar Kanununun ‘Müteselsil borçluluk’ başlıklı 162. maddesini okumuş olsa böyle komik duruma düşmezdi. O kanun maddesi diyor ki; ‘Birden çok borçludan her biri, borcun tamamından sorumlu olmayı kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar’... Ortaklaşa ve birlikte sorumluluk müşterek sorumluğun karşılığı olup müteselsil sorumluluk anlamına gelmez.” dedi.

“İBB’DE İHALE ŞARTLARINA DİKKAT EDECEK TEK BİR AVUKAT YOK MU?”

İhalede yetersiz ve eksik bilgi verenlerin elendiğini vurgulayan Fıçıcı, “İBB şirketlerinin dosyasındaki ‘ortak girişim sözleşmesi’ni arzuhalciler yazsa bu kadar hata olmazdı. Koca İBB’de ‘TCDD ile uyuşmazlık halinde sözleşme üstün kabul edilir’ ifadesinin şartnameye aykırı olduğunu fark edecek tek bir hukukçu kalmadı mı? Yoksa hesap başka mı? İBB niye pazarlığa çağrılmamış? TCDD Taşınmaz Kira Yönetmeliği 40/1-b maddesi ve ‘İhale Şartnamesinin Sonucunun Karara Bağlanması’ başlıklı 11. maddesine bak görürsün. ‘Yetersiz ve eksik teklif veren elenir, elenen pazarlığa çağrılmaz’...”

“İFLAS HALİNDEKİ ŞİRKETİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR”

Akşam Gazetesi’nden Serkan Fıçıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında devamında şunları söyledi:

“KOÇ HOLDİNG’ten İBB’ye paraşüt ile inen Genel Sekreter Yavuz Erkut doğum gününde yaş haddinden emekli olacak... Yani bir kaç ay daha görevde... İBB’nin Haydarpaşa ihalesinde yaptığı hatalara bakınca Yavuz Erkut için ‘emeklilik havasına erken girmiş’ diyenler haklı galiba!”

Hangi uzmana sorarsanız sorun İBB şirketlerinin Haydarpaşa ihalesinden elenmesi için ‘doğru karar’ diyecektir. TCDD ihalede Müştereken ve Müteselsilen sorumluluğu şart koşmuş. Çünkü şirketlerden birinin iflası halinde kendisini ancak bu şekilde güvenceye alabilir. Gerisi boş laf.

İmamoğlu ‘Müştereken ve müteselsilen yerine ortaklaşa ve birlikte ifadelerini yazdık ne var bunda’ diyor. Çok şey var. Müteselsil Borçluluk: Tek bir borçluyu takip ederek tüm borcu talep edebilirsin. Birlikte Borçluluk: Tüm borçlular için takip şart. Borçlar kanunu böyle.”