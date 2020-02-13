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13 Şubat 2020 Perşembe 13:46:07 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 13:59:23

İmamoğlu'nun hafızalarda kalan 'Antikot' diyaloğunun şov olduğu İBB'nin yemek bütçesinin ortaya çıkmasıyla belgelendi

25 yıl sonra İstanbul'u kazanan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk icraatını belediyenin çay ocağında sergilediği şovla yapmıştı. O görüntülerin şov olduğu bu kez belgesiyle ortaya çıktı. İsrafı önleyeceğim, zam yapmayacağım diyerek göreve başlayan İmamoğlu'nun zamların ardından yemek için ayırdığı bütçe de dikkat çekti.

Antrikot, mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 235 milyon liralık bütçe ayırdı. İstanbul’un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını, çay ocağına giderek gerçekleştirmişti.

Hizmetlinin, "Yemekte ne var?" sorusuna “çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot” hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu, antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

 

BÜTÇE 235 MİLYON LİRA

 

6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi” adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi.

 

Bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının, yemek menüsüne ayrıldığı öğrenildi.



MENÜDE ANTRİKOT DA VAR

İhale maddesinde yüklenici firma tarafından her seferinde en az 100, en fazla 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan yemek organizasyonlarında, antrikot yemek menülerinde önemli bir yeri kapsıyor.

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