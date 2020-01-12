İmamoğlu'nun durdurduğu proje için Başkan Erdoğan talimat verdi: Biz yapacağız!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan, Haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan yapılan Metro ve Kaarayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini ve Başkan Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini açıkladı.

"HÜKÜMET OLARAK BİZ YAPACAĞIZ"

Bakan Turhan Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikâyet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda "Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız" dedi ve talimat verdi. Yapmazlarsa Hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz." açıklamasında bulundu.