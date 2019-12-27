İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından

  • Bist 100
    114251
  • Dolar
    5,9396
  • Euro
    6,6087
  • Altın
    287,6570
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek? Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek?
Sivas'ın 61 köyüne ulaşılamıyor Sivas'ın 61 köyüne ulaşılamıyor
Trabzonspor Ndiaye transferiyle tek taşla üç kuş vuracak Trabzonspor Ndiaye transferiyle tek taşla üç kuş vuracak
Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi
Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde? Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde?
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez'in Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da yükseldi Merkez'in Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da yükseldi
'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı 'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı
Fatih Terim'e hakareti 'siri' ile savundu Fatih Terim'e hakareti 'siri' ile savundu
Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı?
Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye Almanya ve İtalya'dan talip çıktı Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye Almanya ve İtalya'dan talip çıktı
Netanyahu, Likud Partisi başkanlığını yeniden kazandı Netanyahu, Likud Partisi başkanlığını yeniden kazandı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer çıkarması Galatasaray'dan Benfica'ya transfer çıkarması
Beşiktaş'a Almanya'dan 1,91'lik santrfor Beşiktaş'a Almanya'dan 1,91'lik santrfor
Çağlar Söyüncü'den sonra Leicester'a 2 Türk daha Çağlar Söyüncü'den sonra Leicester'a 2 Türk daha
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları 2020 neler? 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları 2020 neler?
Fenerbahçe iki yıldızıyla sözleşme uzatıyor Fenerbahçe iki yıldızıyla sözleşme uzatıyor
Galatasaray'a Falcao şoku! Madrid'e geri dönüyor... Galatasaray'a Falcao şoku! Madrid'e geri dönüyor...
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı
Trump favori diktatörü ile Libya'yı görüştü Trump favori diktatörü ile Libya'yı görüştü
İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından
Hakkari ve Yüksekova'da okullar bir gün tatil edildi Hakkari ve Yüksekova'da okullar bir gün tatil edildi
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 08:32:09 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 09:03:01

İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından

Kanal İstanbul Projesi'ni defaatle depremle ilişkilendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Diken yazarından geldi. Yazar Dağıstanlı, 'Kanal depremi tetiklemez' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul üzerinden “deprem” manipülasyonu yürüterek bilimi istismar etme çabasına tepki büyüyor. İlgili bakanlık ve AFAD’ın yanı sıra pek çok bilim insanı tarafından yalanlanan “deprem” iddiasına, Diken yazarı da tepki gösterdi. Birçok uzmanla görüştüğünü anlatan Diken yazarı Dağıstanlı, “Kanal depremi tetiklemez.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’a karşı tutumu ve öne sürdüğü iddialar, pek çok çevre tarafından tepkiyle karşılanıyor. Kanal İstanbul’un hayata geçirilmemesi için olur olmaz birçok madde sıralayan İmamoğlu’nun özellikle “deprem” manipülasyonuyla siyaset yaparak bilimi istismar etme çabası, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD gibi kurumların yanı sıra pek çok bilim insanı tarafından da yalanlanan “Kanal İstanbul depremi tetikler” iddiasına, Diken yazarı da tepki gösterdi.

İBB’nin Kanal İstanbul’a karşı mücadelenin bayraktarlığını üstlenmiş göründüğünü belirten Diken yazarı Mustafa Alp Dağıstanlı, “Meselenin birçok bilimsel yanı var. Bu bilimsel konularda yanlış ya da şüpheli bilgi verilmemeli.” dedi. Dağıstanlı, İmamoğlu’nun dünkü konuşmasından şu kısmı alıntıladı:

“Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demek. (…) Proje, birinci, ikinci, üçüncü deprem bölgelerinde kalıyor. 11 km mesafeden de Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor. Küçükçekmece Gölü’nde üç tane sığ fay hattı var. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeraltı ve yerüstü gerilmeleri ortaya çıkaracağını söylüyor.”

İmamoğlu’nun bu sözlerini yorumlayan Dağıstanlı, kendisinin “Marmara depremiyle ilgili bir dizi yazı yazmış, birçok jeofizikçiyle ve jeologla görüşüp ayrıntılı haber analizler yazmış bir gazeteci” olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Biliyorum ki kanalın depremi tetikleyeceği doğru değil. Hadi yerüstü gerilimler ortaya çıkarmasını, depremin şiddetini artırmasını anladım, peki, ama 21 metre derinliğindeki bir kanal, ne kadar sığ olursa olsun en azından birkaç kilometre derinlikli bir depremi (1999 Gölcük depremi 10 km derindeydi) nasıl tetikleyecek? Şüphe etmekle yetinmeyip İTÜ Maden Fakültesi’nden bir jeofizik-sismoloji profesörünü arayıp sordum -artık medyaya konuşmak istemediği için adını vermiyorum- o da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ