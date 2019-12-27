İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul üzerinden “deprem” manipülasyonu yürüterek bilimi istismar etme çabasına tepki büyüyor. İlgili bakanlık ve AFAD’ın yanı sıra pek çok bilim insanı tarafından yalanlanan “deprem” iddiasına, Diken yazarı da tepki gösterdi. Birçok uzmanla görüştüğünü anlatan Diken yazarı Dağıstanlı, “Kanal depremi tetiklemez.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul’a karşı tutumu ve öne sürdüğü iddialar, pek çok çevre tarafından tepkiyle karşılanıyor. Kanal İstanbul’un hayata geçirilmemesi için olur olmaz birçok madde sıralayan İmamoğlu’nun özellikle “deprem” manipülasyonuyla siyaset yaparak bilimi istismar etme çabası, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD gibi kurumların yanı sıra pek çok bilim insanı tarafından da yalanlanan “Kanal İstanbul depremi tetikler” iddiasına, Diken yazarı da tepki gösterdi.

İBB’nin Kanal İstanbul’a karşı mücadelenin bayraktarlığını üstlenmiş göründüğünü belirten Diken yazarı Mustafa Alp Dağıstanlı, “Meselenin birçok bilimsel yanı var. Bu bilimsel konularda yanlış ya da şüpheli bilgi verilmemeli.” dedi. Dağıstanlı, İmamoğlu’nun dünkü konuşmasından şu kısmı alıntıladı:

“Kanal İstanbul demek kesinlikle deprem riskini tetiklemek demek. (…) Proje, birinci, ikinci, üçüncü deprem bölgelerinde kalıyor. 11 km mesafeden de Kuzey Anadolu Fay Hattı geçiyor. Küçükçekmece Gölü’nde üç tane sığ fay hattı var. Bilim insanları Kanal İstanbul projesinin yeraltı ve yerüstü gerilmeleri ortaya çıkaracağını söylüyor.”

İmamoğlu’nun bu sözlerini yorumlayan Dağıstanlı, kendisinin “Marmara depremiyle ilgili bir dizi yazı yazmış, birçok jeofizikçiyle ve jeologla görüşüp ayrıntılı haber analizler yazmış bir gazeteci” olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Biliyorum ki kanalın depremi tetikleyeceği doğru değil. Hadi yerüstü gerilimler ortaya çıkarmasını, depremin şiddetini artırmasını anladım, peki, ama 21 metre derinliğindeki bir kanal, ne kadar sığ olursa olsun en azından birkaç kilometre derinlikli bir depremi (1999 Gölcük depremi 10 km derindeydi) nasıl tetikleyecek? Şüphe etmekle yetinmeyip İTÜ Maden Fakültesi’nden bir jeofizik-sismoloji profesörünü arayıp sordum -artık medyaya konuşmak istemediği için adını vermiyorum- o da böyle bir şeyin olamayacağını söyledi.”