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07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33:45 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:32:09

İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan oldu! Vatandaş aldığı cevapla şok oldu

Gençlerin umudu üzerinden oy devşirmek isteyen İmamoğlu'nun burs vaadi de çürüdü. Oğlu için İBB'den burs isteyen bir babaya, 'üniversite öğrencilerine burs yardımı yapılamamaktadır' diye cevap verildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 75 bin üniversite öğrencisine aylık 400 TL karşılıksız burs verme vaadi de yalan oldu.

Emekli bir babanın üniversitede okuyan oğlu için İmamoğlu'nun 75 bin öğrenciye 400 TL burs vaadi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan burs talep etti. Maddi açıdan zor durumda olan baba belediyeden aldığı cevapla şok oldu.

İBB, burs başvurusu yapan babaya, 'Belediyemize burs amaçlı yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin 20 Kasım 2008 tarihinde aldığı karar doğrultusunda belediyeler mevcut durumda üniversite öğrencilerine eğitim (burs) yardımı yapamamaktadır' yanıtını verdi.

ERDOĞAN'IN HİZMETİNİ SEÇİM VAADİ YAPMIŞTI

Erdoğan'ın yıllar önce başlattığı hizmeti seçim vaadi olarak kullanan İmamoğlu bu vaadini de eline yüzüne bulaştırdı.

CHP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanan ve Ekrem İmamoğlu tarafından seçim vaadi yapılan öğrenci bursları ilk olarak Erdoğan tarafından başlatılmıştı. 1994- 2004 eğitim-öğretim yılları arasında 312 bin 600 öğrenciye 47 milyon 741 bin 800 TL burs verildi.

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