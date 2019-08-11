İmamoğlu'nun ataması tartışma yarattı: FETÖ ortaklı danışmanlar!

800 milyon lira bütçeli Kültür A.Ş.'nin başına getirilen Serdal Taşkın, İmamoğlu döneminde Beylikdüzü'nden 41 milyon liralık ihale aldı.

Yıllık 800 milyon bütçesi olan Kültür A.Ş.’ye Serdal Taşkın’ın atanması çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirdi. Elapro isimli şirketin sahibi olan Serdal Taşkın, Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ne başkan olmasıyla birlikte ihale yağmuruna tutuldu. 2014 yılına kadar kamudan tek ihale alamayan Taşkın’ın şirketi, 4 yılda 14 tane ihale aldı. Şirketin bütün ihalelere tek başına girerek alması ise başka bir tartışma konusu oldu. Bütün bu organizasyonun arkasında ise İmamoğlu’nun resmi danışmanlarından olan ve kayyum atanana kadar FETÖ’nün yayın organlarından biri olan Bugün TV’de Programlar Müdürü olan Cengiz Özkarabekir'in bulunduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU SAHİP ÇIKTI



Yönetim değişikliğinin ardından televizyondan kovulan ve işsiz kalan Özkarabekir’in imdadına o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu yetişti. İmamoğlu’nun resmi danışmanı olan Özkarabekir koltuğa oturur oturmaz bütçeli belgeseller çekmeye başladı. Özkarabekir, üniversitede ev arkadaşı Serdal Taşkın’ı da İmamoğlu’yla tanıştırdı. Özkarabekir ve Taşkın ‘TİMSAH FİLM YAPIMEVİ ORGANİZASYON’ şirketinin ortaklarından. Taşkın ve Özkarabekir’in 17/25 Aralık sürecinden sonra kurdukları şirketi ardından Mahsar Çolak isimli birine devretti.

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İmamoğlu’nun danışmanı Özkarabekir’in kirli ilişkilerinin bununla da sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Danışman Özkarabekir, Sus Prodüksiyon isimli şirketini darbeyi önceden bildiği söylenen Rasih Yılmaz’a devretmiş. Özkarabekir’in bu şirketteki ortaklarından olan Sultan Grant ve Serkan Çakmak’ın Yılmaz’a ait olan Karakutu Yayıncılık’ta da ortaklar.

(Rasih Yılmaz - Serdal Taşkın - Cengiz Özkarabekir)



(Akşam)