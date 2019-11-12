İmamoğlu'ndan yeşil alana ret

Ancak AK Parti Grubu'nun oylarıyla teklif kabul edildi. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Meclis'te kabul edilen teklifi reddettiğini duyurdu. Göksu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz ay 295 bin metrekare yeşil alanı, CHP Grubu'nun 'hayır' oylarına raağmen İBB AK Parti Grubu'nun 'evet' oylarıyla İstanbulumuza kazandırdık. Ama şimdi bu karar yeniden görüşülmesi için 'Başkanlık reddi' ile iade ediliyor. Bu mu CHP'nin yeşil samimiyeti?”