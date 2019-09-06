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06 Eylül 2019 Cuma 08:50:46 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 09:52:19

Sosyal tesislerde tosta ayrana yüzde 20 zam!

Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla koltuğa oturan ve ulaşımdan suya kadar her şeye zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların ucuz diye tercih ettiği BELTUR kafelerinde de fiyatları yüzde 20 artırıyor.

Hamidiye Su, İSPARK, taksi, minibüs, vapur derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları üzecek bir haber daha geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın sözcüsü Murat Ongun, önceki gün vatandaşların sahil şeridinde diğer restoranlara göre daha ucuza soluklandığı, kahve yudumladığı, tost-ayran yediği sosyal tesis kafeteryalarına da zam yapacaklarını açıkladı.

BİR KIYIM, BİR ZAM YAPIYOR

Ongun, BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında ortalama yüzde 20 artış olduğunu, zamlı fiyatların 9 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Ongun, 19 litrelik Hamidiye damacana suyun da 9 liradan 11 TL'ye çıkarıldığını söyledi. Bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltildi. İBB'nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğa oturur oturmaz önce işçi kıyımına başlamış sonra da vatandaşları zam yağmuruna tutmuştu. Taksi, minibüs, okul servisi, dolmuş, otoparklara gelen yüzde 25 ila 50 arasındaki zamların ardından Hamidiye Su ve BELTUR'un sosyal tesislerindeki cafelerde de İmamoğlu'nun talimatıyla zam yapıldı. Bundan sonra, İstanbullular kahveyi de ayranı da zamlı içecek. BELTUR kafeteryalarında eski fiyatlar kaldırılmaya başlandı. Yeni tarifede ise fiyatlar yüzde 20 arttı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR

Zam yağmurunun ardından vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "'Şeffaf belediyecilik' dedi. 'Karar almadan önce İstanbullu'ya danışacağım' dedi. Medya baskısıyla işlerini halletti. Baktı ki yönetemeyecek gizliden gizliye zam üstüne zam. Pardon finansal düzenleme!", "Beltur'a da yüzde 20 zam gelmiş. Acaba sırada ne var?", "İBB'nin seçimlerden sonraki sloganı değişti 'Her şey çok zamlı olacak!' şeklinde eleştirdi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

(Sabah Gazetesi)

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