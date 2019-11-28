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28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:51:52

İmamoğlu'ndan suya gizli zam

Suya yüzde 20 zam yapacağını açıklayan CHP’li İmamoğlu’nun, tarifelerde değişikliğe giderek yaptığı zammın yüzde 80’i bulduğu ortaya çıktı. 

Meydanlarda verdiği ucuzluk vaatlerini unutan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından İBB iştiraklerine ait ürün ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmıştı. 

ABONELERİN ALEYHİNE 

Son olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin talebiyle (İSKİ) 1 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere, suya yüzde 20 zam yapılmıştı. İSKİ’nin ‘2020 Yılı Su Satış Teklifleri’nde, mevcut tarifeyi aboneler aleyhine değiştirerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam talebinde bulunmasıyla, İmamoğlu’nun deyimiyle ‘finansal düzenlemenin’ yüzde 20’yle sınırlı kalmayacağı ortaya çıktı. 

FATURALARA YANSIYACAK 

16 metreküpten fazla kullanımı içeren tarifenin ortadan kaldırıldığını ve 11-20 metreküp arası olarak düzenlendiğini ifade eden eski İSKİ Yönetim Kurulu üyesi Sıddık Eraslan, “Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lirayken 20 metreküp esasına göre fiyat 10,80 lira olmuştur. Bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80'e varmıştır” dedi.

İŞÇİLER DAVAYI KAZANDI 

23 Haziran seçimlerinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dijital Medya Ticaret A.Ş'deki görevlerine son verilen Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davaları karara bağlandı. İstanbul 25'inci ve 35'inci İş Mahkemeleri, hukuksuz yere işten çıkarılan Vural ve Baştekin’i haklı buldu. Böylece çalışanlar mahkeme kararıyla işlerine iade edildi. 

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