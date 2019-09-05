İmamoğlu şirazeyi hepten kaydırdı! Yenikapı’ya çektiği araç kendi vekilinin çıktı

3 Haziran seçimlerinin ardından göreve gelir gelmez çıktığı tatilleriyle gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğunu CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’ya bıraktı. Adı sık sık gündeme gelen Aksu, yalnızca belediye başkanlarına sağlanan imkanlara sahip olmasıyla tepkilerin odağı oldu.

Aksu’ya meclis üyesiyken İBB tarihinde ilk defa başkanlık katında özel oda, sekreter ve makam odası tahsis edildi. 2010 model Mercedes S serisi 34ER5875 plakalı makam aracı da Hüseyin Aksu’nun hizmetine sunuldu.

Aksu'nun makam aracı, bir cenaze törenine katıldığı sırada objektiflere yansıdı. O araç, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Yenikapı meydanına çektirdiği hizmet araçlarının arasında objektiflere yakalandı.

34 ER 5875 plakalı o araç Yenikapı'ya çekildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu