İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş

Yıllardır Adalar'da belediye yönetimini elinde bulunduran CHP bölgeyi adeta çöplüğe çevirmiş.

25 TON ÇÖP TEMİZLENDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Adalar'da yapılan temizlik çalışmalarında, 5 bine yakın naylon poşet ile 25 ton atık topladı. Atıklar gemiye yüklenerek İstanbul'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ



Göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partisinin Adalar'ı getirdiği rezil durumu açıkça itiraf etti.

"YILLARDIR YAPILMAYANI YAPTILAR"



İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yıllardır yapılmayanı yaptılar; Adalar artık pırıl pırıl. İstanbul'umuzun göz bebeği Adalar'a ilgi ve özeni eksik etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ADALAR BELEDİYESİ 2009'DAN BERİ CHP YÖNETİMİNDE



25 ton çöpün temizlendiği Adalar 2009 yılından beri CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. İşte 2009 yılından itibaren Adalar'ı yöneren CHP'li başkanların isimleri; Mustafa Farsakoğlu, Atilla Aytaç ve Erdem Gül.