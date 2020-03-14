İmamoğlu'ndan büyük gaf! Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı
İmamoğlu, Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'li Demirtaş'ı savunurken fena çuvalladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi Youtube kanalında, teröristbaşı Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş için bakın neler söyledi. Her lafıyla yeni bir skandala imza atan İmamoğlu, 'Demirtaş'ın suçu ne, açıklansın. Bu kadar tutukluluk olmaz" diyerek büyük bir gaf yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi Youtube kanalında, hükümlü Selahattin Demirtaş ile ilgili bir soruya verdiği yanıt gündem oldu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Youtube kanalı açıp yayına başladı. Programına soru sorması için Mehmet Akbay’ı konuk etti. Akbay önce Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'nin açıkça destek verdiğini hatırlattı.
Daha sonra İmamoğlu'nun cezaevinde bulunan Demirtaş'a "mağdur" sıfatıyla yaklaşmasına atıfta bulunup “HDP ile ilgili tutumunuz çelişkili değil mi?" sorusunu yöneltti.
İmamoğlu bu soruyu yanıtlarken “Demirtaş'ın suçu ne, açıklansın. Bu kadar tutukluluk olmaz" diyerek büyük bir gaf yaptı.
Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 'tutuklu' değil 'hükümlü' olduğu bilindiği halde İmamoğlu’nun böyle bir yanıt vermesi şaşkınlık uyandırdı.
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