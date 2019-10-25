İmamoğlu’ndan kent ormanı oyunu

Göreve geldiğinden bu yana işçi kıyımları, tatiller ve zamlarla gündeme gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, yeni bir algı operasyonuna kalkıştı. AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesini kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse etti. İmamoğlu bu yetmezmiş gibi, “İmara değil, halka açıyoruz” afişleri hazırlatarak İstanbul'daki birçok reklam panosuna astırdı. Afişler büyük tepki çekti.

GÖKSU DEŞİFRE ETTİ



Ancak İmamoğlu’nun algı operasyonu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla bozuldu. Göksu ilana tepki göstererek, “AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında ‘İmara değil, halka açıyoruz’ ifadesinin kullanılması basit bir algıdır. Hatırlatmak isterim ki son İBB meclisimizde 295 bin metrekare yeşil alana CHP grubu hayır vermişti” ifadelerini kullandı.



DİKİLİTAŞ İHALESİ İPTAL

Belediyede tasarruf yapmaktan söz eden Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmıştı. İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında yeşil alan ilan edilen Beşiktaş Dikilitaş mahallesindeki 5 bin 763 metrekarelik araziyi satışa çıkarmıştı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan arazi için yapılan ihalede alıcı çıkmayınca dosya, Emlak Müdürlüğü’ne iade edildi. Bu arada, AK Partili İBB meclis üyeleri tarafından bu ayki meclis toplantısında 295 bin metrekarelik alanın yeşil alan ilan edilmesi kararının İmamoğlu tarafından henüz imzalanmadığı öğrenildi.