  • Bist 100
    100346
  • Dolar
    5,7779
  • Euro
    6,4216
  • Altın
    278,2070
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalet Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı'na atama kararları Resmi Gazete’de
Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye 'güvenli bölge' cevabı Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye 'güvenli bölge' cevabı
Haluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi Haluk Levent bir çocuğun hayalini daha gerçekleştirdi
Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT için bir hamle daha Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT için bir hamle daha
Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a çıktı Şili'deki protestolarda ölü sayısı 19'a çıktı
Pentagon'dan Suriye'deki petrole özel kalkan Pentagon'dan Suriye'deki petrole özel kalkan
Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı Adana'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Terör örgütüne CHP kalkanı Terör örgütüne CHP kalkanı
İmamoğlu’ndan kent ormanı oyunu İmamoğlu’ndan kent ormanı oyunu
Ara tatil turizmciye yaradı Ara tatil turizmciye yaradı
Temsilcilerimiz Avrupa'da hüsran yaşattı Temsilcilerimiz Avrupa'da hüsran yaşattı
Kış düğünlerinin gözdesi   Kış düğünlerinin gözdesi  
Yanal’dan kaleci Serkan uyarısı! Yanal’dan kaleci Serkan uyarısı!
Serveti Ebru'nun Serveti Ebru'nun
'Islığı hak etmedim' 'Islığı hak etmedim'
Ünal Karaman: 'Detaylarda kaybediyoruz' Ünal Karaman: 'Detaylarda kaybediyoruz'
'İfade özgürlüğü' 'İfade özgürlüğü'
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
Ozzie’den büyük hata Ozzie’den büyük hata
Rap furyası Rap furyası
Aradaki fark 1 milyon euro Aradaki fark 1 milyon euro
Avşar kızı'ndan jön yorumu: Can başarılı değil yakışıklı Avşar kızı'ndan jön yorumu: Can başarılı değil yakışıklı
Kapıya kilit vurdu Kapıya kilit vurdu
Yanında nevresim taşıyor Yanında nevresim taşıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 01:12:02

İmamoğlu’ndan kent ormanı oyunu

İBB’nin, Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı’nın hizmete açılmasına ilişkin hazırlattığı afişlerdeki imara değil halka açıyoruz ifadesi tepki çekti. Ormanın, AK Parti döneminde yapıldığı ortaya çıktı.

Göreve geldiğinden bu yana işçi kıyımları, tatiller ve zamlarla gündeme gelen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, yeni bir algı operasyonuna kalkıştı. AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Uluslararası Kent Ormanı projesini kendileri tarafından gerçekleştirilmiş gibi lanse etti. İmamoğlu bu yetmezmiş gibi, “İmara değil, halka açıyoruz” afişleri hazırlatarak İstanbul'daki birçok reklam panosuna astırdı. Afişler büyük tepki çekti.

GÖKSU DEŞİFRE ETTİ

Ancak İmamoğlu’nun algı operasyonu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla bozuldu. Göksu ilana tepki göstererek, “AK Parti döneminde başlanan ve tamamlanan, imara açılması zaten mümkün olmayan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın ilanında ‘İmara değil, halka açıyoruz’ ifadesinin kullanılması basit bir algıdır. Hatırlatmak isterim ki son İBB meclisimizde 295 bin metrekare yeşil alana CHP grubu hayır vermişti” ifadelerini kullandı.

DİKİLİTAŞ İHALESİ İPTAL

Belediyede tasarruf yapmaktan söz eden Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmıştı. İBB Meclisi'nin ekim ayı toplantısında yeşil alan ilan edilen Beşiktaş Dikilitaş mahallesindeki 5 bin 763 metrekarelik araziyi satışa çıkarmıştı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılan arazi için yapılan ihalede alıcı çıkmayınca dosya, Emlak Müdürlüğü’ne iade edildi. Bu arada, AK Partili İBB meclis üyeleri tarafından bu ayki meclis toplantısında 295 bin metrekarelik alanın yeşil alan ilan edilmesi kararının İmamoğlu tarafından henüz imzalanmadığı öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ