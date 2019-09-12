İmamoğlu’na seslendiler: İşimizi geri ver
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılan işçilelerin eylemi 14. gününde devam etti. Okula giden çocuklarına kitap defter, kıyafet alamayan işçiler, haksızlığa isyan ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cep telefonlarına gönderdiği mesajla işlerine son verdiği işçilerin başkanlık binası önünde başlattığı eylemi 14. gününde devam etti. İşiden, ekmeğinden olan, adeta evleri başlarına yıkılan işçilerin her birinin yürek yakan ayrı bir hikayesi var. İş aktinin feshedildiğini söyleyen Rıdvan Aydoğdu, “Arkadaşlarımızla hakkımızı almak için çabalıyoruz. Savaşıyoruz. Saldırmadan, bir zamanlar gezicilerin yaptıkları gibi kırıp dökmeden, namusumuzla, şerefimizle, onurumuzla sadece ekmeğimizi almak için savaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz burada. Arkadaşlarla değişmeli olarak geceleri burada kalıyoruz. Soğuk mu, soğuk, sıcak mı sıcak” diye konuştu.
ÇOCUKLARIN HER ŞEYİ EKSİK
3 çocuk babası Aydoğdu yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı: “İkizlerim ilkokul 1. sınıfa yeni başladı. Ağabeyleri 5. sınıfa başladı. Kılık, kıyafeti, defteri, kırtasiyesi her şeyi eksik. Şu an okulun ilk haftası. Çocuklarım bana sorduğu zaman kısa bir zaman içerisinde telafi edeceğimi söylüyorum. Nasıl telafi edeceğimi söyleyemiyorum.”
İMAMOĞLU’NA SESLENDİ
İSFALT’ta iş makinası operatörü olarak çalışırken işten çıkarıldığını söyleyen Tuncay Polat da, “Çekmeköy’de oturuyorum. Her gün buraya 3 otobüsle gidip geliyorum. Ekmeğime sahip çıkmak için buradayım. Başkanın insaflı olmasını istiyorum. Başkan bizi Düzce sel felaketine 41 arkadaşımızla beraber gönderdi. 16 gün orada zaman zaman 18 saatlere kadar çalıştık. Bunun ödülü müydü bu? Böyle mi teşekkür etti? Çok sıkıntıdayız” dedi.
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