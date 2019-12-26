İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı

  • Bist 100
    114345
  • Dolar
    5,9428
  • Euro
    6,5944
  • Altın
    286,8710
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Mutlu kent' Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak 'Mutlu kent' Sinop'un turizmde 2020 hedefi kalite olacak
Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm yangınlar kontrol altına alındı Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm yangınlar kontrol altına alındı
Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz Rusya da Türkiye'nin hamlesinden rahatsız! Kremlin: Üçüncü ülkelerin müdahalesi, Libya'daki krizin çözümüne katkı sunmaz
Ahmet Kural sevgilisinin yanında pot kırdı! Ahmet Kural sevgilisinin yanında pot kırdı!
Hadise aşk sorularına ne yanıt verdi? Hadise aşk sorularına ne yanıt verdi?
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti! Damla Ersubaşı takipçisine küfür etti!
Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri saat kaçta, hangi kanalda? Cehennem Melekleri 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri saat kaçta, hangi kanalda?
Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı?
Husiler, Fransa'nın koalisyona silah desteği veriyor iddiasında bulundu Husiler, Fransa'nın koalisyona silah desteği veriyor iddiasında bulundu
'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı 'Bütünlemenin kaldırılması' itirazına mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı
Ankara'da 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi Ankara'da 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi
Yargıtay sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında 'son sözü' söyledi Yargıtay sevgilisini benzinle yakan sanığın cezasında 'son sözü' söyledi
Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak Türk Silahlı Kuvvetleri gücünü yerli motordan alacak
At ve eşeklere mikroçipli takip dönemi başlayacak At ve eşeklere mikroçipli takip dönemi başlayacak
Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak Egzoz muayenesi yaptırılmayan 1,5 milyon araç yeni yılda takipten kaçamayacak
MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef finali ne zaman 2019? MasterChef şampiyonu kim olacak?
Bakan Soylu İstihbarat Toplantısına iştirak etti Bakan Soylu İstihbarat Toplantısına iştirak etti
İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı
'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor 'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor 'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor
Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor Doğu Anadolu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Aralık 2019 Perşembe 11:48:26 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 13:13:47

İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı

Ekrem İmamoğlu, yeni bir skandala imza atarak, 'Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuna olumlu görüş bildiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı.

'Kanal İstanbul' projesi ilgili tartışmalara sürerken yeni bir skandala imza atan Ekrem İmamoğlu, dev projeyle ilgili olumlu görüş bildiren ismi görevden aldı.  

"SİZİNLE ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Edinilen bilgiye göre, 'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr Alarçin'in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin'e, "Sizinle çalışamayacağız" dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

'Kanal İstanbul' projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

KANAL İSTANBUL KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİĞİ İÇİN GÖREV SÜRESİ UZATILMADI

DHA'daki habere göre, İBB'nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin'in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin'i, 'Kanal İstanbul' konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na Prof. Dr. Fuat Alarçin'in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'i atadı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ