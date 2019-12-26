İmamoğlu, Kanal İstanbul için olumlu görüş bildiren daire başkanını görevden aldı

'Kanal İstanbul' projesi ilgili tartışmalara sürerken yeni bir skandala imza atan Ekrem İmamoğlu, dev projeyle ilgili olumlu görüş bildiren ismi görevden aldı.

"SİZİNLE ÇALIŞMAYACAĞIZ"

Edinilen bilgiye göre, 'Kanal İstanbul' projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED raporuna önceki yönetim zamanında olumlu görüş bildiren Prof. Dr Alarçin'in, yeni yönetim zamanında görüşünü değiştirmesi istendi. Yeni yönetimin hazırladığı rapora imza atmayan Prof. Dr Alarçin'e, "Sizinle çalışamayacağız" dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Alarçin, yıl sonuna kadar izne ayrıldı.

'Kanal İstanbul' projesi nedeniyle görevden alındığı öne sürülen Prof. Dr. Alarçin, iddiaları doğrularken, daha fazla açıklama yapabilmek için üniversitesinden izin alması gerektiğini söyledi.

KANAL İSTANBUL KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRMEDİĞİ İÇİN GÖREV SÜRESİ UZATILMADI

DHA'daki habere göre, İBB'nin yeni yönetiminin, eylül ayında görev süresi dolan Prof. Dr. Alarçin'in, görev süresinin bir yıl uzatılması için Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yazı yazdığı da belirtildi. Ancak İBB, görev süresinin bir yıl uzatılmasını istediği Prof. Dr. Alarçin'i, 'Kanal İstanbul' konusundaki görüşünü değiştirmediği için 2,5 ay sonra görevden aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na Prof. Dr. Fuat Alarçin'in yerine, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Erdinçler'i atadı.