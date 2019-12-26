İmamoğlu İstanbul halkını hasta edecek: Şebeke suyu sağlanması için barajlara kuyu suyu aktarılıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk kuyu suyunun zararları hakkında uyarılarda bulundu. İstanbul'da binden fazla kaçak su kuyusu olduğunu belirten Öztürk, "Artık bir günde 100-200 metre sondaj açabiliyoruz. Vatandaşlar isterse havalı sondaj ile anında su çıkarabiliyor. Bu kuyu suları bırakın baraj suyuna katılması evlerde kullanım için son derece tehlikeli. Üstelik yer altı suları sürekli azalıyor. Deniz kıyısı olan alanlarda tuzlu sular içeri girmeye başladı" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASTALIKLAR KAPIDA

İstanbul'da 2019'un son aylarında beklenen yağmurların yağmaması barajların doluluk oranının yüzde 33,50 seviyesine kadar düşürdü. Birçok barajda havadan çekilen görüntülerde su seviyesinin 300 metre kadar çekildiği görüldü. Öte yandan yağmurların yağmamasına rağmen barajlarda su seviyesinin grafiklere çok az yansıması barajlara basılan kuyu suyu miktarının fazlalığına bağlanıyor. Daha önce uzmanlar tarafından sakıncaları olduğu belirtilen kuyu suyunun kontrol edilmediğinde insan hayatında geri dönüşü olmayan hastalıkları da ortaya çıkardığı belirtilmişti. İstanbul'da bulunan kuyu suları ile ilgili bir uyarı da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ten geldi.

"SULARIN SEVİYESİ ÇOK DÜŞTÜ

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte sondaj işlemlerinin kolaylaştığına dikkat çeken Öztürk, İstanbul'da binden fazla su kuyusunun bulunduğuna dikkat çekti. Öztürk, "10 metre derinliğe kadar olan sular vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği sulardır. Vatandaşlarımız herhangi bir kuruma müracaat etmeden kullanma hakkına sahiptir. Bunun daha da altında bulunan sular devletin kontrolü altına giriyor. Bunlar ile ilgili kuyu açmak istediğimiz zaman yetkili olan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılarak izin alınması gerekir. DSİ yer altındaki suları sürekli izliyor. Suların seviyesi çok düştü. Bazen bundan dolayı ruhsat verilmiyor" dedi.

"İLLEGAL KUYU YAPARAK YER ALTINDAN SU ÇEKİLİYOR"

Suyun pahalı bir şey olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Su şebekesinin olmadığı yerde eğer bir endüstri kuruluşu kurulacaksa orada ister istemez kuyu suyu kullanılıyor. İstanbul'un en önemli sıkıntılarından birisi de çok sayıda illegal kuyu yaparak yer altından su çekiliyor olmasıdır. Artık bir günde 100-200 metre sondaj açabiliyoruz. Bu imkanların olması bunların önünü açtı. Vatandaşlar isterse havalı sondaj ile anında su çıkarabiliyor. Bunu fabrikasının içerisinden de yapan var. Kimse bunu görmüyor. Bunu bir süre sonra İSKİ'nin yani kullandığı suyun hattına bağlıyor. Bunların hepsini ne yazık ki izleyemiyoruz. İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok yerinde pek çok kaçak yasal olmayan yeraltı sularının üretilmesi tüketilmesi meselesi var" açıklamasında bulundu.

(İHA)