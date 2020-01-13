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13 Ocak 2020 Pazartesi 22:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 22:02:31

İmamoğlu bir skandala daha imza attı! Şimdi de terörist Sakine Cansız'ın kitabını satıyorlar

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB'de skandallar bitmiyor. İBB Kültür A.Ş bünyesindeki istanbulkitapcisi.com'da Demirtaş’ın kitapları satmaya başlayan İmamoğlu bir skandala daha imza attı. İstanbul kitapçısında PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın da kitabının satıldığı ortaya çıktı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun terör destekçisi HDP ile olan ilişkisi kendi açıklamalarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Daha önce birçok defa Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edebileceğini dile getiren İmamoğlu, ziyaretten önce İBB Kültür A.Ş. bünyesindeki istanbulkitapcisi.com.'da Demirtaş'ın kitaplarını satmaya başlamıştı. Bu skandalın üzerinden çok geçmeden yeni bir skandal daha ortaya çıktı. İmamoğlu'nun belediyesi PKK'nın kurucu üyesi olan terörist Sakine Cansız'ın 'Hep Kavgaydı Yaşamım' adlı kitabını da satıyor...

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜRÜM
Temmuz ayında HDP'nin Taksim'deki İl Başkanlığını ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "İmkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama ziyaretlerle ilgili kurallar var. Umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur ve hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" cevabını vermişti.

EŞİ TİYATROSUNA GİTMİŞTİ
İmaoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ın Devran kitabındaki öykülerine yer verilen okuma tiyatrosunu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile birlikte izledi.

Sabah

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